De Duitse financiële toezichthouder, BaFin, heeft verduidelijkt dat banken het recht hebben om bitcoin of ETH aan te bieden op geldautomaten en deze in te wisselen in euro's. Dat zei de minister van Financiën aan de hand van een onderzoek van BaFin, vrijdag tijdens een persevenement van Reuters.

In antwoord op een vraag van Thomas Lutze, vertegenwoordiger van een linkse partij in Duitsland, werd er als volgt gereageerd (vrije vertaling):

"Elk instituut dat toestemming heeft tot 'proprietary trading', heeft ook het recht om machines te hebben die het mogelijk maken om bitcoin in te wisselen voor euro's. Wij hebben echter geen weet dat een Duitse bank dit tot op heden heeft toegepast."

Dat wil zeggen dat alle gelicentieerde banken hebben het recht om hun geldautomaten te upgraden, zodat ze de inwisseling van crypto naar euro kunnen vergemakkelijken en vice versa. Tot nu toe heeft echter geen enkele Duitse bank deze optie genomen.

Of dat zal veranderen, is nog maar de vraag. Het aantal crypto-ATM's blijft hard groeien. Volgens CoinATMRadar, staat het aanta momenteel op zo'n 3.200.

Aanpassing vrij eenvoudig

Het aanpassen van de geldautomaten zou vrij eenvoudig moeten zijn, gezien er slechts kleine aanpassingen gedaan moeten worden. Door het scannen van QR-codes kunnen crypto's heel simpel worden omgezet.

Om de kosten voor het ombouwen van de pinautomaten terug te verdienen, moet er wel verdiend worden op de transacties. Of dat gaat lukken valt nog te bezien. Wel meldde BaFin dat slechts zes Duitse banken momenteel cryptocurrencies hebben gekocht of hier in handelen.

Welke banken dit zijn is niet naar buiten gebracht. Naar verluid zou onder andere één enigszins kleine private bank cryptohandel aan bieden voor vermogende particulieren, family offices en andere institutionele beleggers.

Duitsland timmert hard aan de weg wat betreft crypto's. De op één na grootste Duitse beurs heeft kort geleden een app gelanceerd die vanaf september de handel in bitcoin, ETH, litecoin en XRP mogelijk maakt.