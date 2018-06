Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's.

IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom ben ik, Madelon Vos en gastvrouw van IEX Crypto, wekelijks in de podcast te horen om mijn prijsanalyses met de luisteraars te delen.

Deze week is Herman Vissia te gast. Hij is ondernemer, wetenschapper en tevens eigenaar van technologiebedrijf ByeleX. Hij praat onder andere over de IPCO en hoe Nederland vooroploopt met betrekking tot Blockchain-geregistreerde IPO’s.

Ons nieuws:

Herbert: Je kunt beter wiet telen dan bitcoin minen.

Madelon: Er is weinig nieuws deze week. Met als klap op de vuurpijl het komkommerbericht over de afkickkliniek voor cryptoverslaafden.

Boris: China kijkt positief naar blockchain.

Tweets die zijn binnengekomen op @CryptocastNL.

De prijsanalyse van Madelon Vos van IEX.nl. "Bitcoin komt terug" en haar eigen Youtube kanaal.

Het beleggingsspel van Herbert, Boris en Madelon. Ondanks dat Madelon begon met een achterstand van 500 euro, begint ze hard in te halen en staat ze nu, met 50 dollar winst, op de tweede plek. Vol trots staat Herbert (met verlies) op de eerste plek. Helaas voor Boris staat hij op de laatste plek door een fout met bitcoin private.

Benieuwd naar de podcast? Klik op de button hieronder om deze te luisteren. Ook beschikbaar in de iTunes store en op Spotify.

Luister Cryptocast #16 hier