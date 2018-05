Cryptocast #14: Is mining nog wel interessant?

Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's.

IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom ben ik, gastvrouw van IEX Crypto, wekelijks in de podcast te horen om mijn prijsanalyses met de luisteraars te delen.

Deze week is Alwin de Romijn te gast, miner van het eerste uur en op allerlei manieren actief in de Nederlandse bitcoinwereld. Hij is bestuurslid van de Stichting Bitcoin Nederland en houdt er een eigen helpdesk op na: 0900-BITCOIN. Ook doet hij aan trading, maar dan op een veilige manier.

Alwin is een fervent tegenstander van dat bitcoin door een rechter tot geld werd verklaard, maar dan met het argument dat bitcoin veel meer is dan geld. Over al deze onderwerpen vragen we hem het hemd van het lijf.

Ons nieuws:

Herbert: De Amerikaanse SEC leert investeerders een lesje met een fake ICO.

Madelon: Bitcoin haalt het eindexamen.

Boris: Stablecoin's Trustcoin niet zo stabiel in aanloop naar notering op Binance.

Alwin: Upgrade van Ethereum introduceert deels proof of stake.

Tweets die zijn binnengekomen op @CryptocastNL.

De prijsanalyse van Madelon Vos van IEX.nl. De prijsanalyse van Madelon is terug te vinden op en haar eigen Youtube kanaal.

De beleggingswedstrijd van Herbert en Boris: De bitcoin is weer flink gezakt en dat laat zijn sporen na bij Boris. Hij duikelt van meer dan $1100 naar $952. Herbert zit meer in altcoins en heeft nog ergere schade opgelopen: hij gaat van $1007 naar $831. Herbert legt iedere week fictief $100 in op bitcoin en staat na zeven weken en op een totaal van $716. De lagere koers van deze week tast zijn resultaat aan maar helpt hem wel aan relatief veel BTC voor zijn zevende $100. Ook Madelon zal vanaf volgende week deelnemen aan de strijd.

