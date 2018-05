Prijsanalyse: Bitcoin op weg omhoog

Vorige week gaf ik aan een beetje bezorgd over bitcoin te zijn. De psychologische weerstandslijn werd maar niet doorbroken en het alsmaar afnemende volume wekte bij mij een vervelend onderbuikgevoel op. De koers bungelde tussen twee steun- en weerstandslijnen.

De zorgen die ik had, waren niet onterrecht. De koers zakte als een plumpudding in elkaar, van $9.285 vorige week naar $8.260 vandaag.

Terug naar de orde van de dag, of eigenlijk, week. Deze week vind namelijk Consensus plaats, het grootste crypto-event van de wereld. Een week lang: announcements, gastsprekers van over de hele wereld, 8.000 gasten, hypes, speculaties en FUD.

De verwachtingen waren hooggespannen. Vrijwel iedereen verwachtte een mega pump, dit gebeurde namelijk vorig jaar ook. De pump bleef echter uit.

Korte terugblik

Onderstaand ziet u aan de linkerkant de - voor u welbekende - Symmetrical Triangle. Dit patroon is opwaarts uitgebroken, maar het heeft niet het verwachte effect gehad. Na de uitbraak bleef de koers angstvallig rustig stijgen, terwijl er een forse stijging verwacht was.

Dit heeft te maken met het volgende: sinds de laatste rally in april loopt het volume af. De Dow Theory geeft aan dat het volume de trend hoort te bevestigen. Met een uitbraak van dit formaat had volgens technische analyse dus een hoger wordend volume gepaard moeten gaan. Het volume bleef echter achter, dat baarde ons zorgen. Ook is te zien dat na de uitbraak, een nieuwe Symmetrical Triangle zich voordoet.

Een ander onderdeel dat zeer belangrijk was, is de negatieve divergentie. Deze divergentie is te zien aan de rode lijnen. De toppen op de grafiek liepen op terwijl de toppen op de RSI omlaag gingen. Dit indiceert een mogelijke daling. Kort na de divergentie zakte de koers door de steunlijnen op de EMA-200 en de EMA-50. De koers bevindt zich ten tijde van schrijven op $8.319.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Korte termijn

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers heel mooi gereageerd heeft op de negatieve divergentie. De koers dook van $9.950 naar $8.300. De koers bevind zich nu in een zogenoemde Falling Wedge. Dit is een bullish patroon, met een grote kans dat dit patroon opwaarts uitbreekt.

Normaliter breekt de koers uit tussen de 75% en de 80% van het patroon. Dit zou de koers op kunnen drijven naar $9.400. Dit kan berekend worden door het verschil tussen de lijnen van de wedge, bij het uitbraakpunt op te tellen.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Belangrijkste punten