Op 7 juni 2018 vindt de vijfde editie plaats van Blockchain Innovation Conference: BIC18. Dit jaar is Rabobank de gastheer. Het technologiecongres telt meer dan 400 participanten van meer dan 100 bedrijven uit binnen- en buitenland.

Blockchain

Het thema van BIC18 dit jaar is Blockchain: From Proof of Concept to Real World Solutions. Bij de Rabobank in Utrecht komen decision makers van start-ups, corporates en overheden bij elkaar om de radicale veranderingen te bespreken die blockchaintechnologie mogelijk maakt.

Speciale gast is Prins Constantijn van Oranje-Nassau, speciaal gezant bij StartupDelta en in die hoedanigheid vurig pleitbezorger van Nederland als voorloper in blockchaintechnologie.

Organisator en conference director Vincent Everts: "De tijd van praten over en van proberen wat je allemaal met blockchain kunt, is nu geweest. De massa kent blockchain als de technologie achter cryptomunten, maar er kan zoveel meer mee. We laten nu echte oplossingen zien op het gebied van business, technology, government, energy, healthcare en identity."

Sprekers

BIC18 brengt sprekers uit binnen- en buitenland bijeen, zoals topdenkers als Vinay Gupta en Dave Birch. Zij schetsen hoe bestaande bedrijven blockchain kunnen gebruiken om (radicaal) te innoveren.

Verder komen Arthur Camara, die het befaamde spel CryptoKitties startte dat het ethereumnetwerk plat gooide, en Leanne Kemp, die met Everledger kostbaarheden traceert. Onderzoeksbureau Gartner praat het publiek bij over de professionalisering van de blockchain in de ICT- boardroom en KPMG presenteert het blockchain maturity model.

Wiebe Draijer, de CEO van Rabobank, toont een werkende blockchainapplicatie op het gebied van bedrijfsfinanciering, en Jon Kuiper, CEO van Koopman Logistics, laat zien hoe zij als logistieke dienstverlener in Europa in de supplychain blockchain inzetten om logistieke processen in het vervoer en opslag van auto’s te digitaliseren.

Maar ook de bekendste Nederlandse crypto-investeerder Marc van der Chijs (die net de mining company Hut8 oprichtte), Rutger van Zuidam (Dutchchain & Blockchaingers innovatieprogramma) en Marloes Pomp (Dutch Blockchain Government) behoren tot de sprekers.

Voorafgaand aan het hoofdprogramma wordt de (immer populaire) sessie Blockchain for Dummies gehouden om beginnelingen bij te spijkeren in de nieuwe technologie.

Pump en dump en ICO's

Bruno Skvorc, CEO van Bitfalls, kreeg bekendheid in de ICO-wereld door de anatomie van pump and dump schemes (P&D) bloot te leggen. Hij behandelt en analyseert the good, the bad and the ugly van ICO’s, intussen het meest populaire financieringsmiddel bij start-ups sinds de vorige editie. Hierna volgt een discussie met Nederlandse toezichthouders van onder meer De Nederlandsche Bank.

Ter afsluiting wordt de beste ICO startup verkozen uit een top tien tijdens de Europese ICO Pitch Competitie. Moderator is Richard Kastelein, een vermaard ICO-adviseur.

Wilt u hierbij zijn?

Speciaal voor u hebben wij een speciale aanbieding. Alle lezers van IEX kunnen met 25% korting naar het evenement.