Naar aanleiding van de aankondiging dat een van de grootste exchanges van de wereld drie trading pairs met BCN zou gaan aanbieden, steeg de koers van deze cryptocurrency in enkele minuten naar recordhoogtes. De prijs ging maar liefst acht keer over de kop. Prijzen op andere exchanges, waaronder Poloniex en HitBTC, bleven echter achter.



Op 8 mei deed Binance de aankondiging dat de exchange BCN/BTC, BCN/ETH en BCN/BNB zou gaan toevoegen.



Wat daarop volgde was een enorme stijging. De koers opende op $0.0069 en steeg in slechts 2 uur van 0.0119 naar naar 0.031.



Wat mij opviel was het volgende:

Prijsverschil

Er was een ongelofelijk verschil in prijs tussen BNC's prijs op Binance en die op twee andere grote exchanges, Polonies en HitBTC. De prijs op Binance stond op een gegeven moment namelijk ongeveer tien keer hoger dan op de andere twee exchanges.



Normaliter worden koersverschillen weer recht getrokken door middel van arbitrage. Dit was een once in a life time-kans, waarom maakte niemand hier dan gebruik van?



Om het ontstaan van deze pump echt goed te kunnen doorgronden, moeten we twee dingen in ons achterhoofd houden. Bytecoin is een decentrale coin en heeft vrij weinig trading pairs op andere exchanges.

Monero vs. Bytecoin

Bytecoin dateert al van juli 2012 en was de eerste anonieme cryptocoin. Bytecoin is echter overschaduwd door zijn concurrent monero, die een fork was van bytecoin. Monero staat inmiddels op de 13e plek wat betreft de marktkapitalisatie van de munt.



De reden dat bytecoin nooit groot is geworden, heeft te maken met het feit dat 82% van de coins reeds gepremined waren door het developmentteam, nog voordat de coin live ging. Niet alleen de developers zouden via deze weg snel rijk worden, ook de lage cirulating supply zorgde ervoor dat de coin zeer kwetsbaar is voor manipulatie. Dit maakt een decentrale munt toch behoorlijk centraal. Dit zorgde ervoor dat monero boven bytecoin uitsteeg.



BCN's hoge centralisatiegehalte zorgde ervoor dat het handelsvolume laag bleef. Er waren slechts vijf tradingpairs beschikbaar op twee exchanges, voorafgaand aan de announcement op Binance.



Door het lage handelsvolume was het lastig voor handelaren om hun BCN op Binance te verkopen. Echter, kort daarop kreeg Binance te kampen met vertragingen betreffende de deposits en withdrawals.



Er lagen nog meer problemen in het verschiet. HitBTC gaf het volgende aan op Twitter:

Wat zich in korte tijd ontwikkelde was een mini BCN-bubbel, die compleet geïsoleerd was, door de mankementen op Binance. Er was geen mogelijkheid om BCN te transfereren of te verkopen op Binance, daarom sprong de prijs dusdanig hard omhoog.



Wat omhoog gaat, komt ook weer naar beneden. Inmiddels ligt de prijs weer stabiel rond de 0,010740, sinds er weer normale handel mogelijk is op Binance.

De schuldige

De vraag blijft echter wiens fout dit geweest is. Ligt de schuld nu bij Binance, wegens hun mankementen, of had bytecoin beter na moeten denken?



Bytecoin gaat gewoon door met het aankondigen van partnerships. Doordat de trading mogelijkheid nu open is op Binance, een van de grootste exchanges van de wereld, heeft bytecoin nog steeds een zeer onzekere toekomst.