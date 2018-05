Prijsanalyse: Beetje zorgen over bitcoin

Bitcoin zakt langzaamaan weer weg. De psychologische weerstandslijn van $10.000 blijkt te sterk te zijn om in een keer doorheen te breken. Afgelopen weekend lukte het bitcoin op slechts één exchange om kortstondig boven de $10.000 uit te breken.

Maar het goede nieuws is wel: bitcoin ligt niet meer stil. Het opwaartse koersdoel, dat we in de vorige prijsanalyse: bitcoin is saai berekenden, gaat dus precies op.

De saaiheid op de markt is plotsklaps verdwenen. Maar het is nog iets te vroeg om te concluderen dat de beursuitdrukking vrouwen bloot, markten dood ook voor bitcoin opgaat.

Beetje bezorgd

Onderstaand ziet u aan de linkerkant een prachtige Symmetrical Triangle. Dit patroon is opwaarts uitgebroken, maar het heeft niet het verwachte effect gehad. Na de uitbraak bleef de koers angstvallig rustig stijgen, terwijl een forse stijging verwacht was.

Sinds de laatste bull run in april loopt het volume af. Volgens de Dow Theory hoort het volume de trend te bevestigen. Een uitbraak van dit formaat had dus een hoger wordend volume moeten opleveren. Dat is niet gebeurd, een slecht teken in de technische analyse.

We zien dat na de uitbraak een nieuwe Symmetrical Triangle zich voordoet. Wat ook duidelijk te zien was, is de negatieve divergentie. Dit is te zien aan de rode lijnen. De toppen op de grafiek liepen op terwijl de toppen op de RSI omlaag gingen. Dit indiceerde een daling. De koers kan nu steun vinden op de EMA-200 en de EMA-50.



Het is zeer goed mogelijk dat de daling nog een poosje aanhoudt, gezien het feit dat het volume steeds lager wordt.



4-uur is de basis

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat de koers heel mooi gereageerd heeft op de negatieve divergentie. De verwachting is dat de koers op de korte termijn een lichte weerstand zal ondervinden op de EMA-200 en de EMA-50. Daarnaast ligt er een stijgende blauwe steunlijn waarop de koers standhoudt. Bij een doorbraak naar onder komt er ruimte vrij voor verdere koersdaling. Houdt deze lijn dan ook goed in de gaten.



