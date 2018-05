Herbert Blankesteijn is wetenschapsjournalist en onder andere bekend van het wekelijkse programma BNR Digitaal, over alles wat nieuw is in de wereld van internet en technologie.

Waar hij zich in de begindagen van het internet vooral daarin specialiseerde, stort Blankesteijn zich nu op een nieuwe technologische revolutie: cryptocurrencies. In een gesprek met hem vragen we hem naar zijn beweegredenen.

Wanneer ben je begonnen met crypto?

"In 2011 ontdekte ik bitcoin. In 1995 heb ik al eens een Digicash-wallet gehad, maar met Digicash is het nooit wat geworden. Met bitcoin is het anders. In maart 2011 hadden we voor het eerst een gast in BNR Digitaal die ons bijpraatte over bitcoin. Destijds kwamen de eerste berichten binnen over spectaculaire stijgingen. Bitcoin had ten tijde van de rally een prijs van $8."

"Ik heb toen niet toegeslagen en achteraf was ik blij, want de prijs van bitcoin steeg snel door naar $30 om niet veel later weer op $2 uit te komen. Toen dacht ik: zie je wel. In 2014 besloot ik eindelijk bitcoin te kopen, dat was vlak na de crash van $1.200. Ik dacht: nu is die wel genoeg gedaald. Ik heb destijds in drie etappes gekocht. Dat was een verstandige zet, want de prijs van bitcoin is niet veel later nog een keer gehalveerd."

Waarom kocht je toen wel?

"Ik geloofde echt in de toekomst van bitcoin. Ik herkende een klassiek patroon, doordat ik de markt al vanaf 2011 in de gaten had gehouden en dacht: vroeg of laat zal het weer gaan stijgen. De reden waarom ik destijds kocht was omdat het een makkelijke manier van geld verdienen was. Natuurlijk geloof ik ook zeker in de techniek achter bitcoin, de blockchain."

Hoe kijk je nu naar de toekomst van bitcoin en andere cryptomunten?

"Destijds had ik al het idee dat dit de wereld kon gaan veranderen. Hoe weet ik niet - toen niet en nu niet - maar wel dat het zal gebeuren. Ik zie trends die ik herken zoals de komst van het worldwide web, sociale media, de streaming van audio en video. Het kan niet anders of dit wordt ook (net zo) groot, maar op welke manier dat tot uiting komt, weet ik niet."

"Ik hoor mensen zeggen: dit biedt een mooie kans voor kleine bedrijven om de macht van banken te beteugelen. Dat geloof ik niet. Net als met de komst van het internet, dit zou goed onderwijs en democratie teweeg brengen, maar we kregen nepnieuws, virussen en grote (data)bedrijven hebben de macht."

"De banken gaan nu ook aan crypto's doen, dus de rijken worden nog rijker. Een ander aspect is dat de early adopters veel invloed hebben. Kapitaalkrachtige bedrijven en personen kunnen nu alsnog whales, de grote spelers op de markt, worden en daarmee de markt beïnvloeden. Daar liggen kansen voor iedereen, van particulieren tot de machtigen der aarde."

Vind jij jezelf een trader? Of ben je meer van het gespreid instappen?

"Ik ben een fan van gespreid instappen. In verschillende opzichten: gespreid in tijd en gespreid in coins. Ik heb meerdere coins in mijn portefeuille en stop niet al mijn eieren in één mandje."

"Ik handel overigens weinig. Ik heb het wel geprobeerd toen de bomen tot in de hemel leken te groeien, iedereen leek heel slim. Tot het moment dat de markten begonnen te vallen. Ik vind het verstandig om een goede coin te zoeken, in te stappen en te wachten."

Wat vind jij belangrijk aan cryptocoins?

"Ik verdiep me niet in programmeertaal of de techniek achter de coin. Wat ik wel belangrijk vind is de plek die de coin zal innemen. Ik vind het dan ook gewoon leuk om een coin te bezitten die een rol kan spelen in de ontwikkeling van smart contracts of het internet of things.

"Ook de herkomst van de coins speelt een rol. Neem bijvoorbeeld NEO, dat is een Chinese coin. De rol van China in de wereld neemt toe en China heeft bovendien de sterke neiging om eigen producten te bevoordelen. Ik dacht: Een coin uit China moet wel wat worden."

"Ether vind ik ook een mooie coin. Dit is de eerste coin die smart contracts mogelijk maakte. Een coin als XRP vindt ik juist weer moeilijk te begrijpen. Dit is de coin die transacties tussen banken efficienter, goedkoper en sneller maakt. Hoewel hij aantrekkelijk is voor de banken, zie ik niet in waarom ik die coin zou moeten kopen."

"De leukste coins vind ik meestal de coins die ik als laatste aan mijn portefeuille heb toegevoegd. Die zijn nieuw en spannend. In zogenaamde utility tokens (dit zijn services van een bedrijf die gekocht kunnen worden) ben ik minder geïnteresseerd. Een bedrijf kan concurrentie krijgen. Neem bijvoorbeeld de binance-coin, waarmee je korting op transacties krijgt. Die zou ik uit de weg gaan, te riskant. Je speculeert op de potentie van een bedrijf, maar wie zegt dat dat bedrijf het goed gaat doen? Misschien verschijnt er binnenkort wel een concurrent die het beter en slimmer doet."

Denk je dat fiatgeld uiteindelijk zal verdwijnen?

"Nee. Van de 2000 tokens die er bestaan, gaan een paar echt een grote rol spelen. Ik gok enkele tientallen."

Dus wat zou je nu als belegger in crypto's moeten doen?

"Ik zou mensen aanraden nu in te stappen, want naar mijn idee hebben we nog heel wat stijging voor de boeg, zeker op de lange termijn van een paar jaar. Ik heb echter geen idee welke coin het het beste zal gaan doen."



"Ik zeg dan ook: spreiden. In mijn portefeuille die ik bijhoud voor onze podcast, de Cryptocast, heb ik op dit moment precies tien coins, waar allemaal rond de €100 in zit. Bitcoin, ether, wat jonge en wat oude coins.

In mijn echte crypto-portefuille is bitcoin ietsje zwaarder vertegenwoordigd. Ik denk namelijk dat bitcoin als first mover toch heel moeilijk uit het zadel te krijgen is. Ik heb ongeveer de helft in bitcoin en met de rest ben ik aan het spelen. Bitcoin geeft mij op de korte termijn iets minder rendement, op de langere termijn misschien wat meer."

Onlangs heb je een boek over crypto geschreven. Voor wie is dat bedoeld?

"Het is een boek geschreven op ceo-niveau. De ceo is de hoogste persoon binnen een bedrijf, maar op ICT-gebied vaak niet. Als je kijkt naar de mensen die binnen ene bedrijf als eerste beginnen met crypto, dan zijn ze er in de postkamer vaak eerder bij dan in de boardroom."

"Mijn grootvader was onderwijzer, die vond ook niet alles makkelijk, maar hij kon wiskunde wel heel goed uitleggen. Hij zei altijd: Weet je waarom ik mensen wiskunde kan uitleggen, omdat ik zelf zoveel moeite had om het te begrijpen. Ik hoop dat mensen van elk niveau, brugklassers, maar ook een ceo, en óók IT’ers dit boek met plezier lezen."

"Het moet mensen duidelijk zijn waar ze moeten beginnen. De strategie van gespreid instappen is bijvoorbeeld een must-know. En niet alleen gespreid instappen, maar ook gespreid uitstappen - ook wel micro cashing genoemd - is een aanrader. Zo beheers je je positie, maar blijf je wel altijd in de markt en profiteert je altijd van een mogelijke stijging. Dat vind ik heel belangrijk."

"Oh, en ik heb ook een tip: meteen je wallet weer aanvullen als je iets hebt uitgegeven. Als je iets koopt met cryptogeld, dan blijkt dat vaak een jaar later een hele dure koffie te zijn geweest. Daar kun je omheen door bitcoin eerst te kopen en dan uit te geven. Koop het niet van je voorraad spaargeld."