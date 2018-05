Vorige week gaf ik aan dat de cryptomarkt uit haar dal leek te klimmen. Het sentiment was behoorlijk bullish en vele cryptokoersen stonden op knappen.

De geruchten dat het alt season eraan zat te komen deden al een poosje de ronde. Daarom besloot ik het vorige week even anders te doen, door een lijst met koersen van cryptomunten die op uitbreken stonden. Op zo'n uitbraak kan goed gehandeld worden, omdat het vaak gepaard gaat met forse koersschommelingen.

Zoals het een eerlijke en goede trader betaamd kijk ik terug naar gebeurtenissen of fouten die zijn gemaakt. Dit alles om mezelf te verbeteren en om de gebruikte tools te backtesten. Om deze reden nu een terugblik op de drie crypto's die vorige week op uitbreken stonden.

Tron (TRX)

Tron, beter bekend als TRX, bewoog zich sinds eind maart in een Symmetrical Triangle. Het was dus wachten of de koers opwaarts (TP:790) of neerwaarts (TP:434) zou uitbreken, dit is bij een Symmetrical Triangle namelijk om het even. Onderstaand de afbeelding van vorige week.



Waar de koers van tron vorige week nog op 597 stond, ligt de koers er vandaag net iets anders bij. De koers staat inmiddels op 1003, wat betekent dat de koers naar boven uitgebroken is. Het target dat ik had gesteld is in slechts enkele dagen behaald.

Hierna is de koers nogmaals opwaarts uit een nieuwe Symmetrical Triangle gebroken. De uitbraak is prachtig te zien in de onderstaande grafiek.



Litecoin (LTC)

Litecoin was de tweede in de rij waarvan de koers op uitbreken stond. De kleine, maar snellere en goedkopere versie van bitcoin heeft een zeer volatiel verleden.

De lager wordende toppen in de grafiek maakten een patroon genaamd Descending Triangle. Dit patroon kan in principe beide kanten op uitbreken, maar breekt 64% van de keren neerwaarts uit.



Op het moment dat dit stuk vorige week werd geplaatst, stond de koers van LTC nabij de 150 dollar. Interessant om te zien is dat LTC ten opzichte van de andere tokens nog niet is uitgebroken. Het patroon is vooralsnog prachtig intact.

Menig trader speculeert op een positieve uitbraak, u bent dus nog op tijd om een mooi ritje mee te maken. Dit is overigens geen beleggingsadvies. Welke kant we echt op gaan, geen idee.

Ik kan, net als u, niet in de toekomst kijken. De 64% is een feit, maar daar hebben we op dit moment vrij weinig aan. Wanneer u het aandurft en toch anticipeert op een koersstijging, dan is het zeer verstandig om een SL onder de supportlijn te hangen, just in case.



VeChain (VEN)

De derde en laatste token was VeChain. VEN/BTC was ten opzichte van LTC juist in rustiger vaarwater gekomen. Kijkend naar de grafiek zagen wij een prachtige Flag.

Dit patroon ontstond door de lager wordende toppen en de lager wordende bodems. De richting van de uitbraak van deze Flag was nog onduidelijk.



VEN is prachtig uitgebroken. Het is een schoolvoorbeeld van de uitbraak van een Flag, mooier kan bijna niet. De uitbraak ging gepaard met iets meer volume dan gemiddeld, maar ze zit nog niet op haar max. VEN heeft dus nog opwaartse potentie, gezien het feit dat het koersdoel van de Flag nog niet geraakt is.



