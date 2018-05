In een videointerview met TenX deed de baas van litecoin een aantal onverwachte uitspraken. Zo suggereerde hij onder andere dat litecoin en bitcoin nauw samenwerken.

Lee geeft aan dat de munten elkaar versterken en voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Hij benadrukte hierbij het gedecentraliseerde karakter van bitcoin, doordat de maker onbekend is. Bij litecoin is dit (nog) niet zo.

“Litecoin is more centralized because I’m around, so it has a more centralized development team, has more centralized foundation. I can steer litecoins towards my vision, and people will listen to me because I created it.”





Eerste stap naar decentralisatie



Eerder dit jaar liet Lee weten zijn LTC te hebben verkocht. Hij wil hiermee eventuele belangenconflicten voorkomen. Volgens Lee is dit de eerste stap in de goede richting, ofwel richting de decentralisatie van litecoin. Het verkopen van zijn LTC's was een onontkoombare maatregel daarvoor.



De oprichter van LTC gaf ook toe dat zijn beslissing om zijn litecoins te verkopen "just feels like it's not the right decision", doelend op de negatieve korte termijn effecten. Toch gelooft hij dat het op de lange termijn wel de juiste zet is, vertelt hij in het videointerview.