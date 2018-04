De populaire ethereum-wallet provider MyEtherWallet kreeg gisteren te maken met een aanval op haar servers. Toen dit bekend werd zorgde het voor een flinke schrikreactie op de cryptomarkt.

Via een DNS-aanval wist een hacker een gehackte versie van de MyEtherWallet website toe te sturen naar de servers. Gegevens die gebruikers daar invoerden, werden hierdoor zichtbaar. Zo kon de hacker een onbekend aantal private keys van gebruikers opslaan.

Gebruikers die met behulp van een hardwareportemonnee MyEtherWallet probeerden te raadplegen, werden wel beschermd tegen het ontfutselen van hun private key door de hacker.

De hack kwam aan het licht doordat gebruikers op social media aangaven gehackt te zijn. Niet veel later bevestigde ook MyEtherWallet op Twitter dat de servers kortstondig gehackt waren.

Couple of DNS servers were hijacked to resolve https://t.co/xwxRJ4H4i8 users to be redirected to a phishing site. This is not on @myetherwallet side, we are in the process of verifying which servers to get it resolved asap.