De cryptomarkt trekt aan

Sinds een weekje lijkt de cryptomarkt weer wat aan te trekken. De koersen doen het goed: de 25 grootste tokens staan allemaal in het groen.

Niet alleen de koersen, ook het sentiment op de markt is behoorlijk bullish. Dat is bijvoorbeeld te zien op Twitter, Telegram of in de Teamspeak, waar cryptofans in grote getale komen informeren bij de die hards of de markt echt weer aantrekt.

Toevallig stelde ik vorige week op Twitter een vraag over het sentiment onder het twitterende cryptopubliek. Het grootste gedeelte bleek bullish. Opvallend is dat op het moment van vragen de koers nog niet uitgebroken was, dit gebeurde pas een dag later, op 20 april.

Koersenbord

Sinds de uitbraak is de koers van bitcoin met slechts $820 gestegen. Vandaag doet de koers een magere +4%. De grootste uitschieter vandaag is EOS, met een plus van 16,19%. Daarnaast doen ook de andere crypto's het goed.



Vandaag dus geen verliezers, maar pas op, want morgen kan het zo weer anders zijn. Welcome to crypto!