De cryptomarkt lijkt wat uit het dal te klimmen. De HODL’ers onder ons zijn blij en ook de handelaren doen het spontaan beter dan ooit.

De geruchten dat het alt season eraan zit te komen doen al een poosje de ronde. Daarom lijkt het mij een mooie reden om het vandaag even anders te doen.

We hebben speciaal voor u een lijst samengesteld met crypto’s die op uitbreken staan. Dit delen wij graag, omdat er met een uitbraak forse koersschommelingen gepaard gaan. Op zo’n uitbraak kan dus goed gehandeld worden.

Dit is overigens geen beleggingsadvies, maar wel interessant om in de gaten te houden.

Tron (TRX)

Graag begin ik met tron, beter bekend als TRX. Tron's streven is het samenstellen van een wereldwijd gratis entertainmentsysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain-technologie.

Met dit protocol kan elke gebruiker gegevens vrij publiceren, opslaan en bezitten. De grafiek van tron is pas sinds februari 2018 zichtbaar, maar kent nu al een zeer volatiel verleden.

De koers van tron (TRX/BTC) beweegt zich sinds eind maart in een Symmetrical Triangle. Het is dus wachten of de koers opwaarts (TP:790) of neerwaarts (TP:434) zal uitbreken, dit is bij een Symmetrical Triangle namelijk om het even.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Litecoin (LTC)

Door naar de volgende: Litecoin is de volgende crypto die op uitbreken staat. De kleine, maar snellere en goedkopere versie van bitcoin staat ook op uitbreken.

De koers van litecoin is de afgelopen tijd zeer volatiel geweest, al zien we wel steeds lagere toppen op de grafiek. Dit resulteert in een Descending Triangle. Deze Triangle kan in principe beide kanten op uitbreken, maar breekt 64% van de keren neerwaarts uit.



Klik op het plaatje voor een grote versie



VeChain (VEN)

De derde en laatste token is VeChain. Zij ontwikkelt een blockchain die de authenticiteit van producten controleert en kan allerlei achtergrondinformatie over het desbetreffende product leveren. Daarnaast heeft de koers ook nog een ongelooflijke sprint gemaakt.

Momenteel is VEN/BTC in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Kijkend naar de grafiek zien wij een prachtige Flag die gevormd wordt. Een uitbraak van de vlag zou een moment opleveren om long of short te gaan.