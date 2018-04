Het controversiële politiek adviesbureau Cambridge Analytica heeft onderzoek verricht naar het lanceren van hun eigen cryptocurrency.

Het imago van Cambridge Analytica is zeer geschaad toen bleek dat het bedrijf ten onrechte gebruiksgegevens had verzameld die afkomstig waren van de kernservices van Facebook. Ondanks dat blijkt uit rapporten van Reuters dat het bedrijf een stap in de wereld van cryptocurrencies overweegt.

Lanceren ICO

Volgens Reuters is Cambridge Analytica met meerdere bedrijven om tafel geweest. Deze gesprekken hadden het oog op het structureren van haar eigen Initial Coin Offering.

Ironisch genoeg suggereren de rapporten van Reuters dat Cambridge Analytica deze ICO wil gebruiken om een eigen blockchain-platform te lanceren om online gegevens te beveiligen.

Een woordvoerder van Cambridge Analytica zei er tegen Reuters het volgende over:

“Prior to the Facebook controversy, we were developing a suite of technologies to help individuals reclaim their personal data from corporate entities and to have full transparency and control over how their personal data are used. We were exploring multiple options for people to manage and monetize their personal data, including Blockchain technology.”

Volgens de geruchten zou Cambridge Analytica als doel hebben gesteld om ongeveer $30 miljoen op te halen.

Ook zou het initiatief al in 2017 genomen zijn, waarna naar verluidt de inmiddels geschorste CEO Alexander Nix en voormalig bedrijfsmedewerker Brittany Kaiser bepaalde onderdelen van het project onder hun hoede hadden genomen.

Onduidelijkheid

Onduidelijk blijft of het bedrijf het project heeft laten vallen, nadat werd onthuld dat het de persoonlijke gegevens van meer dan 87 miljoen Facebook-gebruikers door hun verworven waren om in te zetten bij de verkiezingscampagne van presidentskandidaat Donald Trump in 2016.

Dit is overigens niet de eerste keer dat het bedrijf de wereld van de digitale valuta betreedt. The Times meldde eerder dit jaar al dat Cambridge Analytica promotiewerk zou hebben uitgevoerd ter ondersteuning van Dragon Coin, een cryptocurrency gericht op Aziatische gokmarkten.