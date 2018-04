Cryptocast #8: Cryptocoins en het Internet of Things

Sinds midden februari maken Herbert Blankesteijn en Boris van de Ven samen een podcast geheel in het teken van crypto's.

IEX.nl is partner van de Cryptocast en daarom ben ik, gastvrouw van IEX Crypto, wekelijks in de podcast te horen om mijn prijsanalyses met de luisteraars te delen.

Internet of Things

Op dit moment is er geen goede business case voor cryptocoins in het betalingsverkeer tussen op internet aangesloten apparaten. Dat machines zelfstandig transacties gaan doen ligt voor de hand, maar dergelijke betalingen zouden in veel gevallen net zo goed op meer traditionele manieren kunnen worden gedaan. Of, als je toch voor crypto zou kiezen, in bitcoin.

Onze gast Wienke Giezeman is mede-oprichter van The Things Network, een verzameling lokale initiatieven voor draadloos internet, speciaal voor IoT-apparaten. In dat verband heeft hij zich verdiept in de kansen die cryptocoins en blockchains bieden.

Hoewel er geen gebrek is aan speciaal op IoT toegesneden coins (Iota, VeChain, WaltonChain), is hij niet overtuigd geraakt. Wel heeft hij overwogen met The Things Network een ICO te doen. In deze Cryptocast vertelt hij (in het tweede half uur) waarom hij daarvan heeft afgezien.

Links:

Ons nieuws

Een handige hacker heeft urenlang elke seconde een block kunnen minen in de coin Verge. Volgens onze schatting heeft hem of haar dat ongeveer een miljoen opgeleverd. Naar alle waarschijnlijkheid is het niet eens illegaal.

Mark Karpelès, de vroegere CEO van Mt. Gox, de bitcoinbeurs die in 2014 failliet ging, heeft bekendgemaakt dat hij niets hoeft van de bitcoins die nog over zijn uit de boedel van het bedrijf. Die zouden naar zijn klanten moeten, die vooralsnog alleen een vergoeding in yen tegemoet kunnen zien. Daarmee zouden ze alle waardestijging sinds begin 2014 mislopen.

Vaste onderwerpen:

Tweets die zijn binnengekomen op @CryptocastNL.

De prijsanalyse van Madelon Vos van Iex.nl. Het wordt hoe langer hoe spannender. Madelon constateert een patroon dat wijst op een grote uitbraak. Of die naar boven of naar beneden zal zijn, is echter niet te zeggen.

De beleggingswedstrijd in cryptocoins tussen Boris en Herbert: Boris’ fictieve kapitaal is nog maar 627 dollar en dat van Herbert staat met ruim 460 dollar meer dan 50% in de min. Om de boel wat op te vrolijken, begint vandaag een nieuw experiment: elke week 100 dollar in bitcoin om de emoties uit te schakelen. Zo pak je de dips altijd mee, maar de toppen natuurlijk ook.

Vaste Cryptocast team



Benieuwd naar de podcast? Klik op de button hieronder om deze te luisteren. Ook beschikbaar in de iTunes store en op Spotify.

