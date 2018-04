Uitspraken Vitalik Buterin, CEO van Ethereum, gaan viraal.

De fittie tussen de oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin, en de zelfbenoemde 'Bitcoin-uitvinder' Craig Wright is nog lang niet ten einde.

Gisteren deelde Buterin via Twitter zijn ideeën over de presentatie van 'Bitcoin, Controversy over Principle' tijdens de Deconomy-conferentie. Hierin uitte hij zijn kritiek op Bitcoin.com-CEO Roger Ver, vervent aanhanger van BCH, en Craigh Wright, de vermeerde bedenker van bitcoin.

Het bleef echter niet bij een Twitter-conversatie. Kort nadat Buterin zijn tweets had geplaatst, 62 welgeteld, voor de liefhebbers hier terug te lezen, kwamen er beelden op Twitter online. Hierop stelde Buterin een aantal van de onjuiste beweringen van Wright aan de kaak tijdens een Q&A-sessie na afloop van de presentatie.

Vitalik dropt een bom. Hij vraagt zich hardop het volgende af: Given that [Wright] makes so many non-sequiturs at this stage, why is this fraud allowed to speak at this conference?” De confronterende opmerking werd masaal door de zaal toegejuicht.

bravo to @VitalikButerin calls out fake Satoshi at Deconomy. Credit to austinalexander for video . pic.twitter.com/SigNLRO7le — I am Nomad (@IamNomad) April 3, 2018

Dit is overigens niet de eerste keer dat Buterin en Wright met elkaar in de clinch liggen.

De oprichter van Ethereum is al lang sceptisch over Wrights beweringen dat hij de persoon achter het mysterieuze psoudoniem Satoshi Nakamoto is. Een paar maanden geleden vroeg Buterin Wright al eerder om de waarheid te vertellen en het publiek te melden dat hij niet de man achter Satoshi Nakamoto is.

Wright werd onlangs voor de rechter gedaagd. In deze zaak werd hij beticht van het oplichten van zijn voormalige zakenpartner voor een bedrag van $5 miljard.