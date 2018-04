Dat het wereldwijde betaalverkeer drastisch sneller kan én dat we geen banken meer nodig hebben om betalingen te verrichten: dat is wat bitcoin ons de afgelopen jaren heeft bewezen. Toch is de verwachte enorme vlucht van goedkope, wereldwijde betalingen met bitcoin nog niet uitgekomen.

Dat heeft onder andere te maken met de hoge kosten per transactie die, gek genoeg, ontstaan door het grote succes van bitcoin en de druk die daardoor ontstaat op de blockchain.

Juist in regio's zonder toegang tot banken zou de cryptocurrency mensen toegang tot een financieel systeem kunnen bieden, denk aan delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Daarvoor blijkt bitcoin in de huidige vorm niet geschikt. De kosten die per transactie betaald moeten worden zijn simpelweg te hoog. Daar ligt een kans om het succes van the people’s money verder laten stijgen.

Hoe het succes van bitcoin goedkope betalingen in de weg zit

Vanwege de beperkte ruimte in de blockchain, stijgen de kosten per transactie wanneer er veel betalingen worden gedaan. Normaal gesproken worden bitcoin transacties ongeveer iedere tien minuten vastgelegd. Vanaf dat moment is er zekerheid van betaling.

Tijdens de explosieve waardestijging van bitcoin eind 2017 kreeg de blockchain moeite om de grote hoeveelheden transacties tijdig te verwerken. Hierdoor stonden er op een gegeven moment 200.000 transacties in de wacht.

Definitieve bevestiging van een transactie kon oplopen tot een dag. Het gebruik van bitcoin werd flink duurder; er moesten meerdere euro’s per transactie betaald worden om deze snel verwerkt te krijgen.

Wil bitcoin écht een wereldwijd betaalmiddel worden, dan zijn snelheid en lage kosten een must. Dit vereist een infrastructuur die geschikt is voor betalingen. De bitcoin blockchain is die infrastructuur. Maar, zoals gezegd, in tijden van drukte is de prijs per transactie voor kleine betalingen hoog en worden de wachttijden voor de definitieve bevestiging te lang.

De bitcoin blockchain verwerkt ongeveer zeven transacties per seconde. Een groot verschil met bijvoorbeeld VISA, die 4.000 transacties per seconde verwerkt en kan opschalen naar 65.000 transacties per seconde.

Innovatie op bitcoin neemt een vlucht: Lightning Network

Bitcoins nieuwste technologie The Lightning Network lijkt een slimme, betaalbare oplossing te bieden voor dit probleem. In het Lightning Network lopen transacties niet via de blockchain, waardoor deze minder belast wordt. De achterliggende gedachte van het Lightning Network is dat kleine, alledaagse uitgaven niet afzonderlijk bewaard hoeven te worden in de blockchain.

Een bitcoinwallet die Lightning ondersteunt, maakt connecties met wallets van andere gebruikers. Feitelijk gezien creëren ze samen een klein netwerk voor onderlinge betalingen in bitcoin. Het is vergelijkbaar met een kasboekje waarin de transacties over en weer worden bijgehouden.

Een deelnemer sluit zich aan bij dat betaalnetwerk met een transactie van X bitcoins. Daarna kan hij kleine betalingen doen, tot de waarde van die X bitcoins, zonder extra kosten. Deze connectie voor betalingen blijft geopend.

Deze constructie zorgt ervoor dat de blockchain slechts twee keer belast wordt. De eerste keer bij het openen van het kanaal en de tweede keer als het kanaal sluit. Daartussen heb je een tegoed wat afloopt wanneer je bitcoins uitgeeft en oploopt wanneer iemand aan jou betaalt.

Uitbetaling geschiedt wanneer een gebruiker de connectie sluit. Op dat moment zijn alle transacties verrekend en wordt het restbedrag in een bitcoin transactie geboekt naar de gebruiker waarmee alle transacties zijn voltooid.

Live met echte bitcoins

Het Lightning Network draait sinds 15 maart 2018 met echte bitcoins. Nog wel in bèta, het is daarom raadzaam om kleine bedragen uit te wisselen. Voor grote transacties, zoals de betaling van een auto, is het voorlopig verstandig om op de traditionele manier, rechtstreeks via de blockchain, te betalen.

Er zijn meer dan duizend Lightning nodes actief met een veelvoud daarvan aan gebruikers op het nieuwe netwerk. Op het moment van schrijven, is er ongeveer 50.000 euro ingebracht door gebruikers voor betalingen in het Lightning Network.

De gevolgen van het Lightning Network

Het Lightning Network geeft snel duidelijkheid over een betaling, waarbij de transactie niet kan worden teruggedraaid. Wanneer je bitcoins via Lightning stuurt naar jouw account op een cryptocurrency beurs, kun je je tegoed meteen gebruiken om te handelen. Een grote verbetering ten opzichte van nu, waar je vaak een uur moet wachten tot er voldoende bevestigingen zijn in het Bitcoin netwerk.

Deze zekerheid van betaling in combinatie met de lage kosten, biedt kansen voor het gebruik van bitcoin in retail. De betaling van een kop koffie is meteen definitief en hoeft niet meer door het bitcoin netwerk gecontroleerd te worden. Dat zorgt voor een veel lagere belasting van de blockchain en een veel lagere prijs per transactie.

Met het Lightning Network kan bitcoin miljoenen transacties per seconde aan. Dit maakt dat bitcoin door iedereen gebruikt kan worden voor snelle, goedkope transacties. Daarmee kan het Lightning Network de katalysator zijn die bitcoin helpt de verwachtingen wereldwijd waar te maken.