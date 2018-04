Zweden zal E-Kroon lanceren

Na Venezuela met de petro, zijn over de hele wereld landen bezig om een eigen cryptocurrency te introduceren. De eerstvolgende lijkt Zweden te zijn.

De digitale valuta genaamd e-Krona wordt vrijgegeven in volgorde van concurrentie. Zweden verwacht dat de E-Kroon in 2019 gereed zal zijn voor gebruik.

Daarnaast maakt Zweden als een van de eerste landen plannen om het betalingsverkeer over te laten gaan in pin only. Riksbank, de Zweedse centrale bank, ondersteunt het idee dat de nog uit te geven E-Kroon gelijk zal zijn aan de traditionele valuta. Dat wordt gebruikt voor niet-grote transacties en overdrachten tussen individuen, bedrijven of autoriteiten.

Veel potentie

Een van de cryptomunten met veel potentie is IOTA, deze munt komt wereldwijd steeds hoger op de ranglijst. Dit niet door de hoogte van de marktkapitalisatie, maar door de aantrekkelijkheid van de cryptomunt. De snelheid en het niveau van doorontwikkeling zijn zeer hoog. Dit is de reden dat de technologie van IOTA gebruikt is voor de E-kroon.

De token is ontwikkeld door een groep individuen die een back-up van een cryptomunt maakten, die vervolgens verder doorontwikkeld werd. Langzaam maar zeker creëerden zij een nieuw platform dat vele oplossingen biedt voor bestaande problemen. Omdat het volledig met Java is geschreven, is het traditionele concept, waarbij cryptocurrencies gebruik maken van blockchain, van de baan geschoven.

Waarom IOTA?

IOTA is de eerste keuze uit tienduizenden verschillende crypto's. Het wordt beschouwd als de eerste succesvolle munt die geen gebruik van blockchain-technologie maakt, maar van het systeem Tangle.

“The tangle is what is known as a directed acyclic graph (DAG): a data structure that moves in one direction without looping back onto itself.” – David Floyd

Wat het Tangle-systeem zo uniek maakt is het feit dat, hoe meer mensen het gebruiken des te sneller en beter het netwerk presteert.