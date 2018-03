Coinbase meldde onlangs dat ze binnen enkele maanden Ethereum-based ERC20 tokens op haar platform zal gaan aanbieden.

Een ERC20 is een benaming voor tokens die speciaal worden gecreëerd om op het Ethereum-netwerk te kunnen draaien. Er zijn inmiddes meer dan 50.000 ERC20 tokens, waaronder EOS, Bancor en OMG.

Op twitter liet de exhange het volgende los over het beschikbaar maken van de ERC20 tokens op haar platform:

We’re excited to announce our intention to support the Ethereum ERC20 technical standard for Coinbase in the coming months.



We are not announcing support for any specific assets today.https://t.co/glAjG42tZD pic.twitter.com/S1tPXJcTGH