De officiële site van de Securities Division van de Tennessee Department of Commerce and Insurance, de TDCI, heeft investeerders gewaarschuwd voor de cryptotoken bitcoiin.

Al op 7 maart heeft het Bureau of Securities in New Jersey bitcoiin verboden hun ongeregistreerde en onwettige activiteiten voort te zetten middels een cease and desist order. De TDCI meldt dat het bitcoiin project, dat overigens niet verbonden is aan de bitcoin, niet voldoende met de autoriteiten heeft gecommuniceerd.

Verder schrijven ze dat geen van de onderdelen van bitcoiin is geregistreerd bij de lokale autoriteiten. Ook zijn de feiten zoals deze worden gepresenteerd op de website van bitcoiin volgens het bureau onwaar.

Media aandacht aanleiding voor onderzoek

Het Bureau of Securities heeft de token en de bijkomende uitingen in het whitepaper uitgebreid onderzocht. De belangrijkste resultaten zijn terug te vinden dit 13 pagina's tellende onderzoek (pdf). Hier wordt dieper ingegaan op de uitingen, de technische aspecten van de bitcoiin en de beloftes.

Naast bovenstaande feiten, kwam de ICO onder de aandacht van een ruimer publiek, door de inmenging van Amerikaanse acteur en muzikant, Steven Seagal. Hij fungeert als ambassadeur van de coin.

De kritiek op Seagal was groot. Dit omdat deze "bitcoin van de tweede generatie", door de media is bestempeld als zwendel die van een kilometer afstand te ruiken is.

De media aandacht trok ook de aandacht van toezichthouders, hierdoor startte de TCDI haar onderzoek. Als gevolg van deze bovengenoemde waarschuwingen, krijgen potentiële investeerders nu dus een officiële bevestiging dat het niet verstandig is om in bitcoiin te investeren.

Seagal heeft op zijn beurt nog geen commentaar gegeven op de waarschuwing van de TDCI. Volgens zijn Twitter account is hij nog steeds ambassadeur van de coin.