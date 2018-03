Cryptobelegger heeft gemiddeld 165% rendement

Eén op de vijf cryptobeleggers geeft aan dat het oorspronkelijk ingelegde bedrag meer dan verdubbeld is en gemiddeld heeft de cryptobelegger een rendement van 165%. Dit schrijft onderzoeksbureau Gfk in een persbericht. Slechts een derde van de Nederlandse cryptobelegger heeft een negatief rendement op zijn investering. Dit terwijl begin 2018 de waarde van de cryptomunten zoals de bitcoin sterk daalde. Dat zijn de belangrijkste resultaten van het grootschalige onderzoek onder meer dan 50.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Inmiddels belegt 4% van de volwassen Nederlanders in cryptomunten, dat zijn zo'n neer op 540.000 mensen. Negativiteit schrikt niet af Negatieve nieuwsberichten over onder andere het reguleren van de cryptomarkt en gehackte handelsplatformen schrikken vooralsnog niet af om in te stappen, schrijft het onderzoeksbureau. Maar liefst 1,2 miljoen Nederlanders geven aan te willen beleggen in cryptomunten. Ruim 40% van de cryptobeleggers heeft minder dan 250 euro geïnvesteerd, terwijl maar 6% meer dan 5000 euro heeft ingelegd. Het totaal geïnvesteerd bedrag in cryptomunten in Nederland valt overigens in het niet vergeleken met bijvoorbeeld het totale uitstaande spaarsaldo of aandelenkapitaal. Behoefte aan financieel advies Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 90% van de cryptobeleggers zelfstandig belegt, zonder hulp van een financieel adviseur. Maar naarmate het ingelegde bedrag stijgt, wordt er vaker gebruik gemaakt van financieel advies. Zo blijkt dat beleggers die minimaal 5000 euro hebben geïnvesteerd, in ruim een kwart van de gevallen gebruikmaken van een financieel adviseur. Cryptobeleggers die gebruik maken van een financieel adviseur hebben minder vaak een negatief rendement (18% vs 35%), maar verdubbelen het ingelegde bedrag minder vaak (10% vs 20%). Onder de groep mensen die overwegen in te stappen is meer behoefte aan advies. Ruim een kwart van hen geeft aan gebruik te gaan maken van de kennis van een financieel adviseur. Bankzaken en crypto's Als er wordt gekeken naar banken en cryptobeleggers is er ook een interessante trend te zien. Een derde van de cryptobeleggers heeft hun geld bij één bank ondergebracht. Bij de rest van de Nederlanders is dit bijna de helft. Ook het gemiddeld aantal banken waar cryptobeleggers klant zijn ligt hoger en ze zijn vaker klant bij banken als Binck, Knab en Moneyou. Dit zijn relatief nieuwe banken met een onderscheidende propositie ten aanzien van de traditionele grootbanken.

