De koers van bitcoin is de afgelopen dagen aan het ronddobberen. Het koersverloop zat de afgelopen week tussen circa $7.400 en de $9.000, een rustige week in bitcoin termen. De laatste 24 uur deed de koers zelfs slechts -0,34%.

De afgelopen week was er weinig nieuws omtrent bitcoin. De G20, die op 19 maart met een uitspraak kwam, had wel een positief effect op de koers: +6,5%.

Vorige week gaf ik aan dat de verwachting was dat de koers van bitcoin kortstondig omhoog zou gaan. Dit had te maken met de positieve divergentie op de RSI. Destijds stond de koers op $8.200, we zagen een opleving tot ruim $9.100.

Kijkend naar onderstaande grafiek is te zien dat de positieve divergentie op de RSI indicator, die ik vorige week signaleerde, inmiddels opgeheven is.



Steun en weerstanden

De koers ondervindt weerstand rond de $9.080 en bevindt zich dus weer tussen twee blauw gestippelde resistance/support lijnen op $9.500 en $7.860. De eerste steun onder de huidige koers is te vinden op $8.650 dit is de EMA-50.

De RSI staat relatief hoog, wat zou kunnen indiceren dat de koers kortstondig naar beneden zal gaan. Dit zou dan slechts om een zeer kleine beweging gaan.

We zien dat de koersbewegingen sinds begin januari steeds kleiner worden. We zien lagere toppen maar ook hogere bodems op de daggrafiek. Dit betekent dat het wachten is op een uitbraak uit deze driehoek.

Mogelijk zal bitcoin de komende weken richting gaan kiezen en zullen we een grotere beweging gaan zien. Dit zal nog enkele weken kunnen duren.

Belangrijkste punten: