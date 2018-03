Prijsanalyse: bitcoin ondervindt steun

De volatiliteit op de cryptomarkt was afgelopen week ver te zoeken. De ene na de andere cryptohandelaar liet zich op Twitter uit over de ronduit saaie koersbewegingen.

Het is rustig rondom bitcoin, zowel belangrijk nieuws als grote koersschommelingen blijven uit. De koers van bitcoin zakte vorige week opvallend rustig door de $10.000.

De berichtgeving vanuit Korea over het opnieuw toestaan van ICO's en het openen van een nieuw decentrale exchange door crypto-exchange Binance liet de koers ongerept. Momenteel noteert de koers rond de $8200.

Einde aan zijwaartse beweging

Vorige week gaven we reeds aan dat de koers van bitcoin zich (al geruime tijd) zijwaarts manouvreerde. Destijds stond de koers rond de $10.000 en ondervond deze (kortstondig) steun op $9500. In verband met de zijwaartse beweging was het lastig om een inschatting te maken welke kant de koers op zou gaan.

Daarom hebben de weerstandlijn van $11.700 en de supportlijn van $9500, in de gaten gehouden. Al snel werd deze supportlijn neerwaarts doorbroken en daarmee kwam een einde aan de zijwaartse koersbeweging.

We gaven aan dat de koers een koersdoel (targetpoint) van $7800 dollar had na doorbraak op de $9500. Dit target is ruimschoots gehaald met een koers van $7665. Daarom zullen we nu opnieuw gaan kijken naar wat de koers komende tijd voor ons in petto heeft.



4 uurs-grafiek

We pakken de 4 uurs-grafiek er weer even bij. Wat we nu signaleren, is een duidelijke steun op de $7860, vlak boven ons vorige koersdoel. Het koersverloop van 9 tot en met 15 maart is neerwaarts, terwijl de RSI (Relative Sterkte Indicator) opwaarts verloopt. Dit betekent dat er positieve divergentie plaatsvindt (de koers en de RSI divergeren).

Zo een divergerend patroon indiceert mogelijk een opwaartse beweging op het moment dat de RSI 30 of hoger zal noteren. Op het moment van schrijven bevindt de RSI zich op 29,81. Afwachten is wanneer de RSI dit punt zal doorbreken.

Omdat er verder geen duidelijk patroon te vinden is moeten we in deze situatie dus afgaan op de RSI. Voor nu zien we op korte termijn dus dat de koers steun ondervindt op $7860. De positieve divergentie indiceert een mogelijke opwaartse uitbraak.

Belangrijkste punten: