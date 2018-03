Een van Nederlands eerste cryptovaluta, die sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar is, heeft weer groen licht voor haar bedrijfvoering.

CombiCoin boekte destijds snel succes. Vooral bij cryptobeginners, aangezien de waardeontwikkeling van CombiCoin vergelijkbaar was met die van de totale cryptomarkt. Na waarschuwingen van de AFM legde het bedrijf echter haar verkopen stil.

ICO

In oktober 2017 rondde CombiCoin haar succesvolle Initial Coin Offering (ICO) af en maakte een veelbelovende opmars bij het betreden van de markt. In zijn eerste twee maanden was CombiCoin al goed voor een totale waarde van 23 miljoen euro.

Een succes wat ook bij het AFM niet aan de aandacht ontsnapte, met als gevolg dat Triaconta (de B.V. achter ComibCoin) met de AFM in gesprek moest omdat het AFM van mening was dat CombiCoin een beleggingsinstelling aan het opereren is zonder de daarvoor geldende vergunningen te bezitten.

Ondanks dat Triaconta het totaal niet eens is met de stempel “beleggingsinstelling”, staakte het uit voorzorg de verkoop om een mogelijk conflict met het AFM te vermijden. Sterker nog, Triaconta besluit goedgezind met het AFM in gesprek te gaan om samen te kijken hoe het CombiCoin aan de huidige regelgeving kan aanpassen.

Moeizame gesprekken

De gesprekken met het AFM waren zeer moeizaam, ondanks dat ze via diverse media verkondigen dat ze mee willen denken en werken om crypto startups te helpen, merkten wij hier in de praktijk helemaal niks van.” zeggen oprichters Don Molenaar en Guust Hilte. Dit forceerde de uitgever van de Nederlandse cryptovaluta tot de noodgedwongen oplossing om de bedrijfsstructuur zodanig om te vormen dat het in zijn geheel buiten het toezicht van de AFM komt te staan.

Erg jammer aldus Molenaar, “We hadden het liefst in onze huidige constructie blijven bestaan en volledig willen voldoen aan de regelgeving. Maar dat is met de huidige Wet op het financieel toezicht (Wft), welke is ingericht op conventionele financiële organen, simpelweg niet mogelijk.

Geen vergunningplichtige activiteiten

Toch is de organisatie blij met de uitspraak van het AFM. Met de nodige aanpassing in de bedrijfsstructuur acht het AFM dat ze geen vergunningplichtige activiteiten meer ondernemen. Daarmee is het startsein van de verkoop dan ook officieel beklonken en zijn nieuwe CombiCoins te koop via de website van de stichting.