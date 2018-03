Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer moet u als belegger in cryptovaluta zeggen: nu ga ik uitstappen. Wat is uw exitstrategie?

IEX vroeg het verschillende soorten beleggers. En kreeg net zo veel verschillende antwoorden.

The bitcoin family

De bekendste bitcoinbelegger van Nederland is Didi Taihuttu. Hij kwam eind vorig jaar in het nieuws omdat hij alles verkocht om zoveel mogelijk te kunnen investeren in bitcoins. Zijn vrouw en drie kinderen deden vrolijk mee en schikten zich in hun nieuwe woonplek: een huisje op een camping in Limburg.

The Bitcoin Family, zoals ze zichzelf noemen, verblijft al weer een paar maanden op het Thaise eiland Koh Phangan. Als we Didi 's ochtends bellen, breekt daar net het happy hour aan en worden de cocktails geserveerd.

Didi: "Ik ben begonnen met het verkopen van mijn auto en het investeren in bitcoins in januari 2017. Dat liep tot oktober. Ik heb gekocht bij koersen van €1.000 tot €4.800. Van ons vermogen in cryptovaluta, enkele tonnen, houd ik 80% vast. Die staan op hardware wallets, dus los van het internet, en die heb ik niet eens bij me."

”Twee uur per dag werken“

Met de overblijvende 20% handel ik nu vanuit Thailand. Daar steek ik zo'n twee uur per dag in. Met de winst daarvan betaal ik de rekeningen. Ik gebruik een credit card van Revolut, die ik kan laden met bitcoin, litecoin en ether. Daar kan ik rechtstreeks mee betalen, ook met crypto's, want die worden hier veel geaccepteerd. Maar ik kan er ook mee pinnen en Thaise baht mee opnemen."

Met hun investeringen weten Didi en zijn gezin niet alleen een mooie koerswinst te behalen, ze weten er ook van te genieten. Didi's schoonfamilie is ook over en de kinderen krijgen les van hun ouders. Dat mag van de Nederlandse wet. En wat doet Didi met de rest van tijd? Een boek schrijven. In dat boek, dat binnenkort moet verschijnen in het Nederlands en het Engels, onthult de schrijver zijn geheimen op het gebied van crypto en reizen, inclusief tricks of the trade.

"Ik heb dus geen exitstrategie", besluit Didi. "Ik verwacht dat de bitcoin flink zal blijven stijgen, al is het met zeven stappen vooruit en twee achteruit. Maar daar heb ik ’s nachts geen last van: ik slaap uitstekend. Dat komt ook omdat we niet veel geld uitgeven. We leven minimalistisch."

"Bepaal van tevoren uw entry- en exit point"

Alex Mostert (23) is oprichter van beleggen.info. Wat hij adviseert is klassiek: bezint eer ge begint. "Stel een plan op en bepaald tevoren je entry en je exit point, oftewel je verlies- en winstpunt. Dat geldt voor aandelen, maar ook voor cryptovaluta. Dat kun je doen op basis van daadwerkelijk koersverloop, maar je kunt ook proberen de sfeer aan te voelen. Daar versta ik ook massahysterie onder. Maar voor bitcoin en dergelijke blijft het moeilijk. We hebben vorig jaar flink wat verrassingen gezien".

"Een stelregel die ik vaak aanhoud, is afromen als de koers verdubbeld is. Je moet er vanuit gaan dat een koers niet onbeperkt kan blijven stijgen. Op het laatst is het niet meer reëel. Maar ja, wanneer is dat? Er zijn zoveel amateurs op de markt; die nemen irrationele beslissingen of ze raken in paniek. Dat merk je in het koersverloop"

"Met de altcoins wordt veel gespeculeerd. Ze zijn gevoelig voor fraude. Ik vraag me nu af of het wel verstandig is om nog in cryptovaluta en ICO's te stappen. Zelf zag ik de instorting van een maand of drie geleden wel aankomen. Ik doe nu alleen nog wat daghandel, geen lange termijn meer", aldus Alex Mostert.

"You only lose when you sell"

"Ik doe maar wat", zegt David (38) over zijn beleggingen in cryptovaluta. Toch heeft hij zonder veel kennis van zaken in de loop van een jaar €200.000 verdiend. Hij is de man die in een eerder verhaal bij IEX zei dat je voor deze tak van sport moet beschikken over "ijzeren ballen".

"You only lose when you sell", is zijn motto wanneer u op verlies staat. David maakt geen gebruik van een model, maar informeert zich wel goed voor hij koopt of verkoopt. "Wat scheelt is dat ik een die hard gokker ben. Ik ging vroeger vaak naar het casino of ik gokte online, maar daar ben ik mee gestopt."

"Ik ben niet zo'n voorstander van modellen, adviessites en stop loss-mechanismen (verkopen om uw verlies te beperken). Als iedereen min of meer hetzelfde doet, wordt het een self fulfilling prophecy. De lemmingen springen dan allemaal tegelijk het ravijn in. Ze realiseren zich niet dat ze die koersbewegingen zelf in de hand werken. Niet terecht, vind ik, want die manier van werken houdt geen rekening met wat er werkelijk aan de hand kan zijn. Daarom zie je ook dat de koers van andere cryptovaluta slaafs die van de bitcoin volgt."

Voor wanneer u best kunt verkopen, kan David dan ook geen advies geven. "Er zijn toch van die onderzoeken gedaan, waarbij op de een of andere manier nijlpaarden of stokstaartjes beleggingsbeslissingen mochten nemen. Die beesten bleken het soms beter te doen dan professionele beleggers. Als je mij vraagt hoe je beste kunt verdienen met cryptovaluta, dan zeg ik dat je beste een insider kunt zijn. Of je geeft zelf een nieuwe munt uit, een ICO dus."

"Ik beleg niet in cryptovaluta"

Nick Bakker werkt bij IEX als market watcher. Hij belegt wel in aandelen en opties, maar niet in cryptovaluta. "Ik wilde daar vorig jaar mei aan beginnen, maar ik vond de procedures bij handelsplatform Kraken te omslachtig. Dus ik heb het erbij laten zitten. Daar heb ik wel spijt van, want als ik had doorgezet, dan had ik nu meer verdiend dan de 10% die ik in 2017 met aandelen en opties heb behaald".

Nick heeft voor zijn handelsactiviteiten een eigen model ontwikkeld, dat volgens hem ook toepasbaar is op cryptovaluta of ieder ander item dat verhandelbaar is. Dat model, in Excel, houdt hij voor zichzelf, maar hij wil wel uit de doeken doen wat de principes zijn.

“Mijn uitgangspunt is dat ik maximaal 2% van mijn gehele portefeuille mag verliezen. De grootte van mijn aankopen is afhankelijk van de beweeglijkheid van een koers. Is de koers zeer beweeglijk, dan adviseert mijn model daar een kleiner aantal van te kopen. Daarmee gepaard gaat ook een hogere stoploss, van zeg -10%.”

Beweeglijke koers? "Stel je gaat uit van een handelsbudget van €10.000 en (dus) dat ik per trade niet meer dan €200 wil verliezen. Bij een beweeglijke koers zal mijn systeem dan een aankoop van €2000 adviseren. Want 10% van €2000 is €200 en dat is weer 2% van het totaal.”

"Als ik relatief veel heb geïnvesteerd, dus in een niet zo beweeglijk aandeel, zal het langer duren voor ik zo'n verlies van 2% bereik, dus mijn stoploss. Tegenover een risico van 2% verlies plaats ik een beoogde winst van 4, 6 of 8%, om wat te kunnen verdienen. Dan verkoop ik weer".

Schade en schande

Nick kan zijn Excelmodel laten vollopen met koersinformatie en het model geeft hem dan advies hoe groot hij kan handelen. Dat model is met schade en schande tot stand gekomen. "Ik heb de eerste jaren dat ik handelde flink wat verloren. Mijn hardste les heb ik geleerd in 2015. Met een verlies van 100% heb ik toen twee keer mijn hele handelsaccount opgeblazen. In 2016 had ik slechts 35% verlies en ik 2017 zat ik met 10% voor het eerst in de plus".

Nick Bakker is geen daytrader. Daar kunt u volgens hem niet elke dag op consistente wijze winst mee behalen. In een workshop daytrading voor cryptovaluta heeft hij dan ook geen vertrouwen. "Als je zo goed bent in daytrading, waarom zou je daar dan workshops in geven? Dan verdien je toch je geld met handel? Het riekt een beetje naar de jaren negentig, toen de koersen van aandelen maar bleven stijgen. Mensen zeiden hun baan op om te gaan daytraden, in de verwachting dat ze snel rijk gingen worden."

"En dat is bij velen slecht afgelopen", aldus Nick Bakker.