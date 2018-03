Korea zal ICO's toestaan na invoering nieuwe regulering

De Koreaanse autoriteiten zijn bezig met het voorbereiden van een plan omtrent ICO's. Dit om het deelnemen aan ICO's voor binnenlandse beleggers mogelijk te maken. Hierdoor wil Korea de op blockchain technologie gebaseerde initiatieven bevorderen.

Dit is een stap in de goede richting voor Korea. De Koreaanse plannen zijn in samenwerking met de Belastingdienst, het ministerie van justitie en andere belangrijke overheidsorganen tot stand gekomen.

Hierdoor wordt het toch mogelijk om ICO's te lancering in Korea, wanneer er aan bepaalde eisen wordt voldaan. Dit nieuws is geheel tegen verwachting, gezien de Koreaanse regering in september vorigjaar ICO's nog in de ban deed.