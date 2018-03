Crypto in crisis

Ik vraag me wel eens af of Satoshi Nakamoto, de onbekende bedenker van bitcoin, heeft verwacht dat het deze kant op zou gaan met zijn geesteskind. Hij wilde een nieuw digitaal geldsysteem ontwerpen, los van bestaande instituties.

Een systeem dat niet te kraken is, één-op-één, transparant en zonder de mogelijkheid geld te kopiëren zoals je met alles kunt in de digitale wereld. Daar is hij wonderwel in geslaagd.

Maar het afgelopen jaar heeft twee uitwassen geleverd: ongebreidelde speculatie en de geboorte van veel nevencoins, die niet bedoeld zijn als betaalmiddel, maar om geld binnen te harken voor de bedenker.

Deze initiatieven werden aanvankelijk nog gekscherend Initial Coin Offerings (ICO's) genoemd, met een knipoog naar IPO's, Initial Public Offerings. Zo heet het als een bedrijf naar de beurs gaat. Maar een IPO is omgeven met tal van voorzorgsmaatregelen; een ICO allerminst.

Een nieuwe vorm van oplichting is geboren, de goede niet te na gesproken.

Wereldschokkend?

Daarnaast maakt de blockchain opgang. De techniek achter bitcoin wordt ook door gevestigde bedrijven en overheden bewonderd. Er worden miljoenen besteed aan het ontwikkelen van toepassingen, zij het vooralsnog zonder wereldschokkende resultaten.

Voor Nakamoto moet dat een vreemde gewaarwording zijn. Ook de banken, die hij kennelijk wilde omzeilen, gaan er met zijn vinding vandoor. De meeste toepassingen gaan niet eens om betalingen, maar om het vastleggen van andere data. De blockchain moet de bureaucratische papierwinkel zijn laatste doodsteek toebrengen. Op zich een mooi streven.

Deze drie ontwikkelingen ontnemen het zicht op de potentie van bitcoin. We vergeten Nakamoto’s intentie (lees zijn white paper). Als ik ergens moet uitleggen wat bitcoin is, vraag ik de zaal eerst zelf na te denken.

Stel, je wilt een nieuw betaalmiddel ontwerpen, iets anders dan elektronische euro's en dollars, want dat is oude wijn in nieuwe zakken. Aan welke voorwaarden zou dat betaalmiddel dan moeten voldoen, anno eenentwintigste eeuw?

Voor iedereen toegankelijk?

Met een beetje hulp komen we dan op voor iedereen toegankelijk (denk aan banklozen), internationaal, snel, altijd beschikbaar, goedkoop, anoniem (bijna), bestand tegen fraude, niet te kopiëren, inflatiebestendig, eerlijk(er), minder schakels en transparant.

Loop het rijtje maar eens na en bedenk bij elk aspect of bitcoin en zijn broertjes en zusjes er aan voldoen. En of ons oude geld en het systeem dat daarachter schuilt op zo'n aspect tekort schiet.

Dat geeft de burger en u als lezer wellicht moed om de huidige crisis in cryptoland te door te komen. Zo'n crisis hebben internet, video en 06-lijnen ook moeten doorstaan. Er was veel kritiek en de techniek zou vooral criminaliteit en porno in de hand werken.

Inmiddels weten we beter. Ook bitcoin zal uiteindelijk een reële waarde krijgen. De huidige opgeblazen koersen doen ons schrikken en beven. Het zou een zeepbel zijn, die elk moment zou kunnen klappen.

160 miljoen voor twee schilderijen?

Zijn de mensen die dit zeggen, dezelfde die het betalen van €160 miljoen voor Marten Soolmans en Oopjen Coppit van Rembrandt normaal vinden? Want dat is wel salonfähig. Of de €382 miljoen voor Salvator Mundi van Leonardo da Vinci.

En denk aan Jeff Koons, wiens Gazing Ball Painting nu in de Nieuwe Kerk te Amsterdam hangt. Deze voornamelijk van anderen nageschilderde werken gaan voor rond €2,5 miljoen van de hand. Hoezo is de waarde van bitcoin opgeblazen?

Op de Dag van de Crypto, begin dit jaar in de RAI, ging het veelal ook over geld verdienen. Toch ben ik daar drie interessante initiatieven op het spoor gekomen:

Humaniq

Humaniq levert een cryptocoin die kan worden toegepast door hulporganisaties in ontwikkelingslanden en rampgebieden. Mensen kunnen snel en goedkoop van een identiteit en wallet worden voorzien om daarna ook gebruik te kunnen maken van geld- en bankfaciliteiten die voor ons gewoon zijn. Bekijk het video-interview met Daria Batukhtina van Humaniq dat ik heb gemaakt of de website.



Incremint

Hoe weet je of een ICO het goed voor heeft met jou als investeerder? Omdat dat moeilijk vooraf te bepalen is, heeft Incremint een systeem bedacht dat de uitgever van de ICO het geïnvesteerde kapitaal bij stukjes en beetjes (increments) geleverd, afhankelijk van de doelen die ze halen. De afspraken daarover worden vastgelegd in smart contracts en opgeslagen in de blockchain. De techniek faciliteert de techniek. Bekijk het video-interview met Brian Konradi van Incremint of de website.



Synappz

Piet Nelis heeft een soort elektronisch patiëntendossier bedacht waar de patiënt de volledige controle over heeft. Zo kan hij besluiten zijn gegevens beschikbaar te stellen voor onderzoek door bedrijven in de gezondheidszorg. Daar krijgt hij voor betaald in de vorm van een cryptomunt. De patiënt aan het stuur. Bekijk het video-interview met Piet Nelis of de website.





