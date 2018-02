Prijsanalyse: Bitcoin onderuit

Gisteren kwam er een abrupt einde aan de kortstondige (mini) uptrend die bitcoin sinds 2 februari had ingezet. We sloten de dag af met een daling van 8%, op $10.408. Klinkt veel, maar let wel: dit is in bitcoinland een relatief rustige dag.

Volgens de TA is nu de grootste mate van volatiliteit voorbij en komt de koers van bitcoin in relatief rustiger vaarwater terecht. De schommelingen zijn dan ook minder fors dan voorheen. En ook vandaag staat de koers nog steeds op -4,5%.

Omlaag

Net als vorige week pakken de 4-uurs grafiek er even bij. Naar aanleiding van het Hoofd en Schouders partoon dat zich toen vormde, hadden we een positief koersdoel. Dit werd bevestigd na de uitbraak van het patroon met hoog volume. Dit zou de koers van 8.800 dollar naar ongeveer 12.000 dollar kunnen brengen.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Het koersdoel dat onze TA volgens dit patroon had, lag rond de $12.000. Door het neerwaarts doorbreken van de schuin (rode doorbroken) omhoog lopende supportlijn is dit op $212 na net niet gehaald. Opvallend is dat hetzelfde gebeurde bij het vorige patroon dat bitcoin maakte, de symmetrical triangle. Hierbij kwam de koers $62 lager dan het daadwerkelijk berekende target uit.

Aan deze kortstondige uptrend die de cryptomunt sinds begin februari te pakken had bleek gisteren dus toch een einde te komen, met een tijdelijke top van $11.788. Dit wordt bevestigd door de negatieve divergentie op de RSI, wat te zien is aan de blauwe lijn. Na iedere stijging, volgt ook weer een daling. Ook al lijkt dit bij bitcoin soms niet het geval te zijn, staan we nu toch even weer met beide benen op de grond.

Ommekeer

Als we kijken naar de grafiek zagen we gistermiddag dat bitcoin uit haar opwaarts lopende (mini)trend viel. De verwachting was toen al dat de koers omlaag zou gaan. Ook de divergentie met de RSI en het hoge volume bevestigden een neerwaartse beweging.

Very strong resistance over here... this means that there is a very good possibility that we'll go down some more.. #bitcoin #btcusd #trading pic.twitter.com/g6V4rJTRbB — ? Maddie (@Misssbitcoin) February 21, 2018

En weer rijst de vraag: hoe nu verder? Als we kijken naar de huidige grafiek is dat best lastig te zeggen. We zien momenteel geen (potentieel) patroon in de maak, daarom moeten we het doen met de factoren waar we wel wat mee kunnen, in afwachting van de formatie van een nieuw patroon.

Indicatie

Vannacht zagen we de koers weer ietsje opwaarts stijgen. We zien echter wel een signaal dat dit slechts een (tijdelijke) bounce zou kunnen zijn. Dit betekent dat de koers kortstondig stopt met dalen, maar daarna weer verder kan zakken. Dit is te zien aan het feit dat de EMA-55 en de EMA-200 elkaar kruisen, wat een heel sterk steunpunt oplevert. Inderdaad zagen we de koers daarna weer opleven, nu is afwachten of we alsnog onder een van deze EMA steunlijnen zakken. Wanneer deze steunlijnen worden doorbroken is dit een negatief signaal.

Ook zien we dat de weerstand op de EMA-20 erg sterk is. Hierdoor is de kans dat de koers hier overheen tikt relatief klein, echter is de optie er wel. Dit zou dan ook een positief signaal zijn.

Kijkend naar de RSI ligt deze nu op 45 en is daarmee niet overbought noch oversold. Gezien het feit dat de RSI vanuit een overbought positie komt, is de kans groot dat deze binnenkort weer onder de 30 zakt. Om onder de 30 te zakken moet de koers eerst wel om laag.

Concluderend zijn er meerdere indicatoren die indiceren dat de koers verder zal zakken, echter is het afwachten op de vorming van een nieuw patroon voordat er "echte" conclusies kunnen worden getrokken. Voor de HODL'ers onder ons, wees niet getreurd, de aankomende periode zou wel eens een van de laatste momenten kunnen zijn om "goedkoop" bitcoins in te kopen. Alle fundamentele aspecten omtrent bitcoin zijn namelijk nog steeds erg positief.

Technische analyse

Nogmaals willen we benadrukken dat technische analyse in deze niet als wetenschap kan worden gezien, maar slechts dient als handvat om bepaalde koersbewegingen te kunnen duiden of erop in te spelen. Daarom houden wij voor nu de EMA-55 en de EMA-200 in de gaten.

Mochten deze weerstandslijnen meer dan anderhalve dag doorbroken worden, houd dan rekening met een verdere neerwaartse beweging.

