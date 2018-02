De gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, heeft een opvallend statement gemaakt over bitcoin: "Bitcoin is a failure". Dit deed hij tijdens een prive event van de London’s Regent’s University.

Deze verklaring werd gevolgd door zijn waardering voor de technologie die ten grondslag ligt aan bitcoin, namelijk de blockchain. Hierin verschilt de visie van Cartney niet wezenlijk ten opzichte van de visie van andere bankiers.

Econoom, investeerder en bitcoin adopter van het eerste uur, Tuur Demeester, zei op Twitter het volgende over het commentaar van Carney.

Imo he's saying "cars fail as means of transportation, but the combustion engine is promising". https://t.co/ICA0xegV14 — Tuur Demeester (@TuurDemeester) February 20, 2018

Mark Carney benoemt ook dat financiële organisaties momenteel in een transitiefase zitten. Dit komt volgens hem onder andere door de Brexit.

Crypto's in het VK

In Groot-Brittannië wordt opgemerkt dat de interesse van de onroerendgoedbedrijven in cryptocurrencies aan het toenemen is. Echter, de bedrijven waarover gepraat wordt, zijn geen hippe start-ups, maar eeuwenoude ondernemingen.

Theresa May, premier van Groot-Brittannië, benadrukte onlangs dat de autoriteiten op de hoogte zijn van de cryptomarkt en pogen illegale activiteiten op dit gebied te bestrijden.