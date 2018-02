We starten de dag vandaag relatief rustig. De top twaalf cryptotokens staat momenteel in de plus. Er is echter één opvallende uitschieter: litecoin.

En dat is niet zonder reden. Litecoin staat aan de vooravond van haar eerste hard fork. De nieuwe munt die zal ontstaan heet litecoin cash (LCC).

Sneller transacties verwerken

Net als bij bitcoin, worden er bij litecoin ook om de haverklap blocks gevonden, waarin nieuwe transacties kunnen worden opgeslagen. Met de komst van litecoin cash moet de snelheid van het vinden van een block worden opgekrikt, waardoor transacties sneller worden goedgekeurd. Waar de blocksnelheid bij bitcoin op gemiddeld tien minuten ligt, ligt die bij LCC op slechts 2,5 minuten.

Wanneer litecoin cash in het leven wordt geroepen zullen blocks eerder worden gevonden. Hierdoor kan het netwerk weer sneller transacties verwerken.



De overeenkomst tussen bitcoin en litecoin cash zit hem in de proof of work-methode met het SHA-256-algoritme, die gebruikt wordt om transacties te verifiëren. Het opvallende is dat litecoin (core) een ander algoritme gebruikt, dat energiezuiniger is.

Afwachten

Wanneer de fork precies zal plaatsvinden is nog altijd afwachten. Wat wel vaststaat is dat dit op block 1371111 gebeurt.

Op het moment van schrijven zijn we nog 2542 blocks verwijderd van de fork. De verwachting is dat de fork op dinsdag 20 februari aanstaande plaats zal vinden.

Believers en bezitters van litecoin, een langzame en stabiele munt gericht op groei, zullen LCC in een verhouding van 1:10 ontvangen. Dat betekent dat men voor elke litecoin (core) die aangehouden wordt op de litecoin blockchain tijdens de hard fork, gratis tien LCC geclaimd kunnen worden.

Scam of niet?

Forks vinden regelmatig plaats in cryptoland. Enkele keren zijn forks zelfs ontmaskerd als scam. Ook deze keer geeft Charlie Lee, voorzitter van litecoin, indirect aan dat hij LCC als scam beschouwt. In een interview met SmartOptions zei Tanner er het volgende over.

"We expected this. Charlie Lee’s right to be as skeptical as anyone else. We’re certainly not offended!

The thing is, it’s not really necessary to trust us. Practice safe forking, and don’t trust any fork wallet with a private key that holds active coins from the parent chain.

I hope that if nothing else, Mr. Lee will appreciate our efforts at user education."



De commotie omtrent de eerste litecoin fork laat de koersen niet ongerept. Litecoin steeg maar liefst 25% in de afgelopen 24 uur.