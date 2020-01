Huizenprijzen blijven dalen

Iedereen die een beetje kan nadenken snapt dat de huizenrpijzen de afgelopen 20 jaar te hard omhoog gegaan zijn. Toch denk ik dat In deze hele discussie over prijsdaling van maar dan 20% twee factoren stelselmatig worden genegeerd:

1. Bent u bereidt om uw woning met een dik verlies te verkopen als de enige reden die u heeft het aanschaffen van een woning die nog groter en luxer is, of kiest u ervoor om dan toch maar niet te verkopen en te accepteren dat de rek er nu wel uit is...?

2. Er wordt veel geschreven over de huizenprijzen die te hoog zijn opgelopen. Maar Ik hoor eigenlijk niemand over het feit dat ook de inkomens de afgelopen jaren "mee gegroeid zijn". Verdiende ik 15 jaar geleden als 28 jarige nog geen Hfl 3.600 bruto per maand (een "schamele" EUR 1.600 - Wat toen trouwens echt niet zo beroerd was..), mag je nu toch gauw EUR 2.800 neerleggen voor iemand met deze ervaring in mijn beroepsgroep.



Ik weet dat dit niet in verhouding staat met de huizenprijzen die in dezelfde periode 100% gestegen zijn maar om er nu vanuit te gaan dat de huizenprijzen als een "baksteen" naar beneden kunnen vind ik een beetje overdreven. Ja ook ik denk dat er best nog wat vanaf kan, maar ik ben er redelijk van overtuigd dat het gros van de correctie tijd gerelateerd zal zijn (een periode van isschien wel 10 jaar waarin de huizenprijzen niet tot minimaal zullen stijgen..)



