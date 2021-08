IEX verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het koersdoel van PostNL verhoogd van €4,65 naar €4,75, naar aanleiding van de cijfers. "Na al een loeisterk eerste kwartaal doet PostNL er nog een schepje bovenop in het tweede kwartaal", schrijft analist Martin Crum. Aandeelhouders delen mee in het cijferfeestje en krijgen een interim-dividend van €0,10 per aandeel. Crum vindt het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd. In combinatie met een royaal dividendrendement ziet hij voldoende grond om het houdadvies te handhaven, met een opgetrokken koersdoel. Het wordt wel spannend hoe de nu nog sterk versnipperde Europese pakkettenmarkt zich zal ontwikkelen. Wil PostNL zich staande houden, dan is een verdere marktconsolidatie onvermijdelijk, stelt Crum. Lees de volledige analyse op IEX.nl.

