Kijk nou, het kan dus wel: monetaire verkrapping

Ooit, in 1998 begonnen met 50 gulden per maand te beleggen in huisfondsen van mijn bank. Nadat ik de bedroevende rendementen daar zag en eens keek wat Dé Bank eraan overhield ben ik het maar zelf gaan doen.



Met de opbrengst al 2x een grote verbouwing van mijn huis gefinancierd en ik kan in tegenstelling tot mijn staatsloten kopende vrienden jaren eerder met pensioen. Ik acht de kans dat ik jackpot win ongeveer even groot als de kans dat er een Boeing neerstort op mijn huis. Enige nadeel van niet meespelen is dat je huisadres in de database van de staatsloterij zit en je bijna wekelijks gestalkt wordt met rete irritante wervingsbrieven gericht aan 'de bewoners van'.



Beleggen is soms ook een beetje gokken maar als ik moet kiezen weet ik wel waar ik mijn geld op inzet.