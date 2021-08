Vlakjes voorbeurs, Corbion, Fastned, het i-woord en het t-woord

We staan aan de vooravond van een ongekende economische boom die zeker 20 jaar kan gaan duren. Groeiaandelen zullen makkelijk kunnen vertienvoudigen in waarde want ze zijn momenteel nog steeds zeer ondergewaardeerd (Adyen JETA etc) Een AEX van 4000 punten over 2 jaar is helemaal niet overdreven dit gaat gewoon gebeuren.



Tegelijkertijd zullen waardeaandelen blijven dalen (RDS etc zijn erg overgewaardeerd) de olieprijzen (Brent en WTI) gaan terug naar 30 dollar voor de lange termijn. Goud en zilver zullen ongeveer 90% gaan inleveren.