"Chinese crackdown is nog lang niet over"

Prosus in de rebound vandaag. Zijn we er al, of zijn we nog maar net begonnen? De Chinese clamp of crackdown zoals het heet op niet alleen meer Big Tech China, maar zowat bedrijfsleven breed, is volgens de goed in China ingevoerde WSJ nog niet over.

Investors, analysts and company executives believe the government is just getting started in its push to realign the relationship between private business and the state, with a goal of ensuring companies do more to serve the Communist Party’s economic, social and national-security concerns.

The government’s far-reaching ambitions under Xi Jinping promise serious and often unpredictable implications for business, these people say—and keeping foreign investors happy isn’t a priority.

Het verhaal is onverminderd van kracht dat Chinese aandelen als Alibaba, Baidu, Tencent (Prosus dus) et cetera zeer aantrekkelijk zijn gewaardeerd. Het risico is echter groot en niet in te schatten. Dat kan ook weer een ruime beloning opleveren. Moeilijk, welk scenario u ook kiest, het is gokken.