Rustige beurs, maar hier en daar wat venijn in de markt

De AEX indicatie is vlak na een rustig weekend, maar er zit nu hier en daar wat venijn in de markt.

Het cijferseizoen loopt af, er is weinig nieuws, maar er is wel een heel hoog Chinees inflatiecijfer (producentenprijzen juli +9% op commodities), goud en zilver doken omlaag op opening in Azië. Dan weet u het thema weer voor wellicht de komende tijd: wel of geen hoge en blijvende inflatie (en rente!).

Eerst cijfers. De winst van PostNL in Q2 valt een miljoentje tegen, maar verder ziet de rapportage er op het eerste gezicht goed uit. Het bedrijf verhoogt duidelijk de outlook op korte en langere termijn. Er is een duppie interimdividend. Hier het Nederlandse nieuwsbericht.



Intussen was er vannacht een bescheiden flash crash. Tot wel -4% (goud) en -7% (zilver) aan toe. Fed en tapering heet het op de networks, dat zou de reden zijn. De dollar is in ieder geval sterk op 1,176. geen fratsen te zien bij olie en bitcoin en ethereum, die weer momentum hebben.

-Gold drops and silver tumbles after a stronger-than-expected U.S. jobs reportr>-U.S. futures ??

-Hong Kong, China and Australia shares ??

-Oil declines to $66 https://t.co/shVUf8sNvn pic.twitter.com/kzpAiKs0c3 — Bloomberg Markets (@markets) AuAugust 9, 2021

Gisteren ging ik in mijn vooruitblik al ruim in op alles wat maar samenhangt met centrale banken, verruiming, inflatie, commodities en loonontwikkeling. Wat mij betreft zijn alle opties nog open, spannend. Verder is er echt geen nieuws.



De rentes houden zich nog gedeisd na de rally vrijdag:

Hoog, 9%:

JUST IN: China’s factory inflation surges again on high commodity prices https://t.co/wvv53Aa0J1 pic.twitter.com/3FYzDnfszd — Bloomberg Markets (@markets) August 9, 2021

Roepende in de woestijn?

The ECB’s emergency asset purchase program, known as PEPP, must end when the Covid-19 crisis is over, Germany's Weidmann says https://t.co/9CNO6AKVg2 — Bloomberg Markets (@markets) August 8, 2021

Prima cijferseizoen:

87% of $SPX companies have beaten revenue estimates for Q2 to date, which is the highest revenue beat % since FactSet began tracking this metric in 2008. https://t.co/ouKyIUZnB9 pic.twitter.com/cOJn8NNw0S — FactSet (@FactSet) August 7, 2021

Verhip, wat hier nou van te maken?

Spaarders. pensionado's...

Good morning from #Germany, where more and more banks charging penalty interest rates on checking accounts from their customers. More than 500 banks now have passed on negative #ECB rates to their clients. So investors have toxic mix of negative interest rates and high inflation. pic.twitter.com/6o3cKcX0j2 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 9, 2021

ESG is de norm anno nu, beste bedrijven:

Amazon plans to cut waste following backlash over the destruction of unused products https://t.co/PpHhuRMyuL — CNBC (@CNBC) August 8, 2021

Veel plezier en succes vandaag.