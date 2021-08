Goud en records: de AEX-index is in Europa het beste jongetje van de klas

De AEX noteert de hoogste stand ooit. Daarmee volgt de Nederlandse beurs ons land op de Olympische zomerspelen van dit jaar in Tokio, dat in de medaillespiegel de hoogste eindklassering ooit heeft bereikt.

Beste jongetje van de klas

Maar hiermee houdt de overeenkomst niet op. Want met medailles heeft Nederland in Tokio bovendien Duitsland, Frankrijk en Italië achter zich gelaten. We zijn in Europa het beste jongetje van de sportklas.

Er is al veel over gespeculeerd waarom Nederland zo goed presteert op sportgebied. Zwemmen kunnen we als de beste, net als roeien, zeilen, surfen, hardlopen, fietsen, BMX-en, paardrijden, atletiek en judoën.

Dat de Nederlandse beurs zo hoog staat geeft aan dat onze economie draait als een tierelier. En dat de Nederlandse economie, na de coronacrisis, misschien wel harder groeit als die van Duitsland, Frankrijk en Italië. Dus ook op economisch vlak doen we het goed. Wellicht is er toch een relatie tussen sportieve en economische prestaties.

Vandaag bekijk ik de lange termijn plaatjes van de Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse beurzen.

De Nederlandse beurs (AEX)

De AEX-index heeft de oude stijgende trend hervat nadat de vorige koerspieken rond 718,50 en 746 punten opwaarts zijn doorbroken. De Nederlandse beurs heeft aan de bovenkant ruimte richting ons volgende berekende koersdoel van 800 punten.

Het is belangrijk dat de steun van 718,50 punten (de bodem van 19 april) intact blijft. Sinds het coronadieptepunt van 20 maart 2020 rond 389,60 punten is de AEX met 97% gestegen, dus bijna verdubbeld.







De Franse beurs (CAC40)

Sinds de coronabodem van 18 maart 2020 rond 3.754 punten is de CAC40 index met 81,5% opgelopen. Daarmee blijft de Franse beurs qua groei iets achter ten opzichte van de Nederlandse beurs.

In de recente terugval heeft de CAC40-index een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers bovendien boven de top op 6.109,81 punten (van 17 januari 2020) weet te blijven.

In tegenstelling tot de Nederlandse beurs heeft de Franse beurs nog geen nieuw all-time high bereikt. Dat ligt namelijk rond 6.944,77 punten (gevormd op 4 september 2000).

Duitse beurs (DAX index in Frankfurt)

Sinds het coronalow van 18 maart 2020 rond 8.441 punten is de Duitse beurs met 88% gestegen. Ook de Duitse DAX, bovendien een gewogen index, blijft dus wat achter ten opzichte van onze AEX.



De DAX-index stabiliseert binnen de opwaartse trend. De hogere koersbodems signaleren echter dat de huidige adempauze slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend. Er ligt steun op 14.816,35 punten (de bodem van 14 mei).

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop rond 15.802,67 punten (gevormd op 18 juni) breekt. Dit is tevens het all-time high van de DAX.

De Italiaanse beurs (FTSE MIB index)

De FTSE MIB breekt nipt boven de horde rond 25.926 punten (de top van 8 juni). Na een overtuigende technische uitbraak boven de weerstand van 25.926 punten wordt 29.000 het volgende opwaartse koersdoel.

Steun voor de FTSE MIB index ligt rond 23.898,05 punten (de bodem van 14 mei).

Het all-time high van de Italiaanse beurs is al weer van 21 jaar geleden. Het hoogste punt ooit van de FTSE MIB index op 50.109 is van begin 2000.

Op het dieptepunt van de coronacrisis op 16 maart 2020, sloot de Italiaanse beurs rond 14.980 punten. Sindsdien is de FTSE MIB index 74% opgelopen.