Slotcall: Amerikaanse arbeidsmarkt in vuur en vlam

De AEX (-0,1%) sluit de dag onveranderd af en daar kon een prachtig Amerikaans banenrapport geen verandering in brengen. Afgelopen maand kwamen er 943.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de markt rekende op 870.000.

Bij een sterke arbeidsmarkt hoort ook een stevige stijging van de lonen en dat blijkt ook uit de recente cijfers. De gemiddelde uurlonen stegen in juli met 4% op jaarbasis en dat is een tikje meer dan verwacht.

Hoe beter de economische data in de VS hoe sterker de dollar. Het is dus niet zo gek dat de euro vandaag 0,6% moet prijsgeven ten opzichte van de wereldreservemunt. Dat de beurzen minder enthousiast reageren, zit hem vooral in het feit dat centrale banken ook meekijken.

Hoe beter de cijfers hoe groter de kans op tapering. Gevolg is een hogere rente. De Amerikaanse tienjaarsrente dikt vandaag acht basispunten aan tot 1,30%. Het zal voor weinigen een verrassing zijn dat de financials dus aan kop gaan. Met name Aegon (+2,2%) en NN Group (+1,7%) liggen goed.

ING

Baas boven baas is echter ING (+3,4%). De tweedekwartaalcijfers van de bank vielen hoger uit dan verwacht en er ligt zo'n €3,6 miljard klaar om uit te keren aan de aandeelhouders. Dit kan in de vorm van dividend of een vers aandeleninkoopprogramma.

Een minpunt is echter de teruglopende rentebaten. Deze daalden afgelopen kwartaal met bijna 3% op jaarbasis. Het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in komt en daardoor rekent analist Martin Crum niet op een significante groei van de omzet.

Voor dit jaar rekent de IEX-Beleggersdesk op een winst per aandeel van €1,08. Daarmee noteert het aandeel circa 10 keer de verwachte winst. Of dit aantrekkelijk genoeg is voor een koopadvies, leest u in het onderstaande artikel.

ING Groep legt aandeelhouders flink in de watten #ING https://t.co/vmONTZRuC2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 6, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze week staat de uitzending in het teken van de huizenmarkt. We hebben de eer om Madeline Buijs te ontvangen. Zij is de huizenmarktexpert van ABN Amro en vertelt over de oorzaken van de verhitte woningmarkt en wat zij zou doen om het woningprobleem op te lossen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Brede markt

De cijfers van ING

Waarom het onverstandig is om Philips nu van de hand te doen

Waarom we denken dat CM.com op termijn een emissie gaat doorvoeren

Waarom de bouwers niet profiteren van de stijgende huizenprijzen

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de oververhitte woningmarkt

Welke stappen de overheid moet nemen om de huizenmarkt tot rust te brengen

Gaan de huizenprijzen nou wel of niet verder omhoog?

Of het nog verstandig is om nu een woning te kopen

Welke hypotheeksvorm het meest aantrekkelijk is

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Italiaanse tienjaarsrente is een uitzondering.

Nederland: +4 basispunten (-0,34%)

Duitsland: +4 basispunten (-0,45%)

Italië: +0 basispunten (+0,57%)

Verenigd Koninkrijk: +9 basispunten (+0,62%)

Verenigde Staten: +8 basispunten (+1,30%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,8%

AEX deze maand: +1,8%

AEX dit jaar: +22,9%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +24,6%

Praktisch alles groen

Alle beurzen vinden de weg stevig omhoog. Alleen de Chinese graadmeters blijven deze week achter en dat is niet voor het eerst dit jaar. Wall Street valt ook wat tegen, al heeft the big board dit jaar al een aardig ritje gemaakt.

AEX

Philips (-3,2%) moest voor de tweede keer beademingsapparatuur terugroepen en dat wordt door de markt niet gepruimd. Daarentegen profiteert IMCD (+8,4%) van meevallende halfjaarcijfers. Bijna niemand is in het aandeel geïnteresseerd, maar de koers blijft maar stijgen.

AMX

SBM Offshore (+10,6%) overtrof ruimschoots de eigen verwachtingen en tevens puilt het orderboek uit. Dit resulteert in een koersstijging van bijna 11%. ABN Amro (+7,1%) profiteert van de aantrekkende rente en de meevallende cijfers van ING. OCI (-6,6%) presteerde ook beter dan verwacht, alleen ziet de markt dat anders.

ASCX

Ondanks dat CM.com (+8,2%) vandaag dik in het rood sluit, is het aandeel met afstand het beste aandeel binnen de ASCX. De halfjaarcijfers van afgelopen week waren ook wel erg indrukwekkend. De cijfers van Pharming (-4,8%) konden daarentegen op minder applaus rekenen. Wat vooral opviel aan de resultaten is dat de kosten stevig oplopen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!