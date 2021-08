IEX Podcast: Is de huizenmarkt een bubbel?

Er zijn maar weinig ouderen die willen verhuizen uit hun mooie ruime woning met tuin die vaak allang afbetaald is. Waarom zouden ze ook? Alleen als het echt niet meer kan dan verlaten ze de woning. Vraag mij altijd af waar dat op gebaseerd is.



Verder maakt het weinig uit of er meer huur of koopwoningen komen; dit is nu juist wel iets wat de markt enigszins kan oplossen. Als er 'teveel' koopwoningen zijn dan gaat met wel verhuren en vice versa. Het gaat vooral om meer bouwen en splitsen (wat vaak niet mag, want te weinig parkeerplekken en risico op wantoestanden/verloedering etc.) wat wat druk er af zal halen en prijsdemping zal ontstaan i.c.m. fiscale prikkels (huurinkomsten belasten, HRA stoppen, LTV naar 90% etc.)



Veel verschil voor jongeren van nu is met vroeger; sociale huur is gewoon niet meer mogelijk voor die groep, dat kon vroeger dus echt wel en als het ff kan nog een tijdje maximaal scheefhuren om flink te sparen voor de koopwoning.