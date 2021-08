IEX verlaagt koersdoel Pharming Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

IEX-analist Martin Crum ziet ruimte om de omzettaxatie voor biotech Pharming voor dit jaar wat te verhogen, maar daar staan sterker dan verwacht oplopende kosten voor de verhoopte introductie van leniolisib en de samenwerking met Orchard Therapeutics tegenover. Het koersdoel gaat daarom opnieuw iets omlaag. Koerstriggers voor de korte termijn ontbreken, aldus Crum. "Het advies is (stevig) vasthouden van dit winstgevende biotechconcern uit Leiden, in afwachting van relevant nieuws van de opgestarte initiatieven, gefinancierd uit cashcow Ruconest." Lees de volledige analyse op IEX.nl.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.