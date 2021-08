Vlakke koersen, handvol cijfers en Payroll Report

De AEX indicatie is vlak na het 43e all-time high op Wall Street. Op de brede markt gebeurt nu heel weinig. Alleen crypto beweegt en Tencent staat +4,5%.

ING verslaat de verwachtingen met haar Q2's, vooral dankzij veel minder geld in de stroppenpot. In oktober wordt er €0,48 per aandeel uitgekeerd aan dividend. In totaal heeft ING €0,93 gereserveerd voor dividend en aandeleninkoop.



De Q2'svan Galapagos waren gisteravond volgens verwachtingen en kan de heroriëntatie u bekoren? daar komt voortaan de belegging op neer. GrandVision heeft ook Q2's en die zijn fraai. Vandaar dat EssilorLuxxotica ineens haast kreeg met die overname.



Heel veel nieuws is er niet. De networks zijn wel onder de indruk van dit bericht. Iedereen neemt het over. Het Amerikaans bedrijfsleven zoekt ontspanning met China dus.

A coalition of influential U.S. business groups are calling on the Biden administration to resume trade talks with China and drop tariffs on Chinese imports https://t.co/dpCccYByBz — The Wall Street Journal (@WSJ) August 6, 2021

De opening mag amper die naam hebben, jee: er gebeurt echt helemaal niks. Crypto beweegt, dat wel. In Hong Kong staat Tencent +4,5%, ofwel dat wordt weer Prosussen.



De rentes... Tja, wat daar nog over te zeggen? Ik zie ze niet zo snel met een plus het weekend in gaan.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, Plug Power deed +7,5% op cijfers en Beyond Meat -4,6% op die van haar. Robinhood deed -27,6% en +0,6% After Hours.

07:33 Beste junimaand ooit voor GrandVision

07:19 Sterk tweede kwartaal voor Covestro

07:15 Flink meer winst voor ING

06:57 Europese beurzen openen lager

06:53 Bijna 201 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

05 aug Sterke resultaten Plug Power

05 aug Galapagos handhaaft verwachte cashburn

05 aug Verlies Beyond Meat loopt op

05 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

05 aug Wall Street sluit hoger

05 aug Olieprijs stijgt

05 aug Wall Street koerst hoger

05 aug HelloFresh verhoogt omzetverwachting

05 aug Europese beurzen sluiten overwegend hoger

05 aug Damrak hoger gesloten

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent alleen het Payroll Report:

07:00 GrandVision - Halfjaarcijfers

07:00 ING - Halfjaarcijfers

08:00 Industriële productie - Juni (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juli (VS) 870K en 5,7%

21:00 Consumentenkrediet - Juni (VS)

En dan nog even dit

Inderdaad, gewoon weer records.

The Nasdaq and the S&P 500 closed at fresh record highs, but stock market gains were limited as investors kept watch on a health crisis that continues to rage. Read more https://t.co/2wgYYZBPtd pic.twitter.com/NPWbu0F1RZ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2021

Gefeliciteerd:

French fund manager wins regulatory approval for an exchange-traded fund seeking to track the Bitcoin price and which satisfies key EU rules https://t.co/joO1uTrqMN via @wealth @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) August 6, 2021

Niet vergeten de grid uit te breiden:

President Biden signed an executive order for an ‘all-out effort’ to make half of all new vehicles sold in the United States to be electric by the year 2030. Read more https://t.co/xCLztDma2G pic.twitter.com/VcaxPL3J1C — Reuters Business (@ReutersBiz) August 6, 2021

U begrijpt waar de discussie nu heen gaat.

Apple will analyze photos stored in a user’s iCloud Photos account for sexually explicit images of children and then report instances to relevant authorities https://t.co/xIIFDiMRYI — Bloomberg Markets (@markets) August 6, 2021

Boost wages...?

A record share of U.S. small-business owners said they had unfilled positions in July https://t.co/kYqEhbYi4f — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2021

Vraag niet hoe het kan... Dit is trouwens logisch. Aandelen gaan over winsten en niet de economie.

Why investors should ignore economists: Nearly all investors have views on the economy, how it works, & where it's headed. Many of them go to great lengths to disseminate & popularize those views. But that's all marketing, not investing. https://t.co/LuST6C92Dg pic.twitter.com/jSaCDNehXf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.