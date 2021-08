Slotcall: Groen Damrak met een uitschieter in de AMX

Alweer is het de AEX (+0,3%) gelukt in het groen te sluiten. Gekeken naar Europa doet de Nederlandse hoofdindex het vergelijkbaar met de Duitsers (+0,4%), maar iets minder dan de Franse CAC 40 (+0,6%).

In de Verenigde Staten kwamen de voorspellingen wat betreft de werkloosheid uit. Verwacht werd dat 384.000 Amerikanen deze week voor het eerst een werkloosheidsuitkering zouden aanvragen, dat werden er duizend meer. Nog altijd minder dan de bijna 400.000 jobless claims van vorige week en dat is dus een welkome verbetering.

Verder regende het natuurlijk weer cijfers. Zo ook SBM Offshore (+9%). Hoewel het orderboek gestegen is tot een nieuw record van $29,5 miljard, daalde de onderliggende omzet afgelopen kwartaal wel met 3%. Licht teleurstellend zou je zeggen, maar schijn bedriegt, meent IEX-analist Martin Crum.

“Het concern heeft de, te lage, verwachtingen ruimschoots overtroffen en houdt vast aan de eerdere outlook”, schrijft hij in zijn analyse. Crum heeft de cijfers eens goed bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de oliedienstverlener een hogere waardering verdient. Vandaag is het bedrijf in ieder geval al goed op weg met een koersklim van 9%, daarmee is het de grootste stijger van het Damrak.

Omdat Pharming (-4,3%) altijd de tongen losmaakt bij IEX-lezers, zullen we ook dit aandeel er even bij pakken. De omzet steeg met 15% tot €50 miljoen in Q2. De koers daalt daarentegen. Dat komt vermoedelijk doordat de omzet over het eerste halfjaar nog met 5% daalde. Tevens is de de nettowinst over het eerste halfjaar met 29% geslonken door hogere bedrijfskosten.

Huizenmarktspecial

Potentieel voor Philips

Dat Philips (-0,4%) gisteren aankondigde weer 23.000 beademingsapparaten terug te roepen doet de koers niet veel goeds. Toch is dit een aanzienlijk kleinere terugroepactie dan die van juni, waar naar 3 tot 4 miljoen apparaten moest worden gekeken. Desalniettemin is het voor Philips imago niet al te best.

Toch blijft aandelenanalist Niels Koerts optimistisch. In zijn vandaag gepubliceerde analyse legt hij uit hoe het Philips-aandeel binnen twee jaar met maar liefst 50% kan stijgen. Hij wijst daarbij op de gunstige groeimogelijkheden, de sterke marktpositie en de degelijke balans van het bedrijf. Dit alles gaat wel gepaard met een flink risico. Daarover meer in de volledige analyse hieronder.

Facebook

De tweedekwartaalcijfers van Facebook (+0,7%) werden afgelopen week niet al te positief ontvangen door de markt. Vreemd, vindt IEX-analist Niels Koerts. “Ik heb goed gezocht, maar veel minpunten in de resultaten kan ik niet vinden”, zo schrijft hij vandaag in zijn uitgebreide analyse van de techgigant.

Vergeleken met een jaar geleden dikte de omzet met 56% aan en de nettowinst verdubbelde zelfs tot $10,4 miljard. Door verfijnde advertenties heeft Facebook zijn opbrengst per gebruiker met 44% op jaar basis weten op te krikken tot $10,12. Hoewel Koerts optimistisch is, gaat hij in de hieronder te lezen analyse ook dieper in op een belangrijk risico voor Facebook.

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteerde vergelijkbaar met Duitsland (+0,6%), maar slechter dan Frankrijk (+0,6%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 3,5%. De index noteert nu 17,3 punten.

Wall Street koerst in de plus: S&P 500 (+0,4%), Dow Jones (+0,6%) en de Nasdaq (+0,7%).

De euro stijgt met 0,1% en noteert nog steeds 1,184 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-0,6%) dalen beide.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,7%) klimmen beide omhoog.

Bitcoin daalt 1,5%.

Rentes

De rentes blijven op hetzelfde, lage tempo zakken. De Nederlandse tienjaarsrente zakte alwéér met een basispuntje, waarmee het nu uitkomt op -0,38%.

Het Damrak:

AlphaValue heeft zijn koopadvies voor Wolters Kluwer (-0,5%) veranderd in een verkoopadvies. Credit Suisse geeft nog wel een koopadvies af voor de dataleverancier met een koersdoel van €106. Barclays Capital verhoogde zijn koersdoel voor Wolters Kluwer naar €93,80 en laat het bij een houdadvies.

(-0,5%) veranderd in een verkoopadvies. Credit Suisse geeft nog wel een koopadvies af voor de dataleverancier met een koersdoel van €106. Barclays Capital verhoogde zijn koersdoel voor Wolters Kluwer naar €93,80 en laat het bij een houdadvies. Unilever (-0,5%) is gestart met de verkoop van zijn theedivisie, zo meldde persbureau gisterenavond.

(-0,5%) is gestart met de verkoop van zijn theedivisie, zo meldde persbureau gisterenavond. Credit Suisse heeft IMCD (-2,5%) van de kooplijst gehaald. Het koersdoel is wel verhoogd naar €148, maar nu dus met een houdadvies.

(-2,5%) van de kooplijst gehaald. Het koersdoel is wel verhoogd naar €148, maar nu dus met een houdadvies. De koers van Unibail (+4,8%) zocht het vandaag hogerop, waarom precies heb ik zo gauw niet achterhaald.

(+4,8%) zocht het vandaag hogerop, waarom precies heb ik zo gauw niet achterhaald. Fagron (+3,8%) zag in Q2 van dit jaar zowel zijn omzet als zijn winst wat dalen. "Zoals verwacht hebben de ontwikkelingen rond Covid-19 onze markten in de eerste helft van 2021 nog sterk gedomineerd", zei CEO Rafael Padilla in een toelichting.

Adviezen

Wolters Kluwer: naar €93,80 van €83,40 en houden - Barclays Capital

Wolters Kluwer: koopadvies verlaagd naar verkoopadvies - AlphaValue

Wolters Kluwer: naar €106 van €90 en kopen - Credit Suisse

IMCD: naar €148 van €120 en verlaagd naar houden - Credit Suisse

ASMI: naar €345 van €315 en kopen - JPMorgan Cazenove

DSM: naar €173 van €130 en houden - Société Générale

Agenda

6 aug Consensus