Madeline Buijs te gast in huizenmarktspecial van de IEX Podcast

Ik ben bang dat de enige oplossing is stoppen met de geldpers en een renteverhoging.

Vandaag toevallig op RTL Z gezien dat de tekorten op de huizenmarkt afnemen, dat er zelfs in de part sector huizen (tijdelijk of i.v.m. 2e woning) leeg staan terwijl toch sprake is van prijsstijging.

Dus het verband met schaarste is kennelijk niet te maken.



Ik zou fiscaal aanpakken en een 2e huis gewoon gaan belasten in BOX I. Ipv BOX III. Dan worden de huuropbrengsten normaal progressief belast en is het minder interessant om overtollige liquide middelen te beleggen in een 2e of meer woning dan op de spaarrekening / beurs ed.