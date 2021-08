Kalm aan voorbeurs met een paar hevige uitschieters

De AEX-indicatie is vlak tot net lager en verder blijft bijna alles en iedereen dicht bij huis. Ik zie nergens uitschieters. Maar gelukkig hebben we Robinhood nog, zingt u nu in koor. Jaja, zo meer. We doen het vandaag weer met een handvol cijfers.

SBM Offshore heeft Q2's met nogal wat dingen: het mist de omzet- en winstverwachting, heeft wel een record-orderboek, handhaaft de outlook en gaat aandelen inkopen.



Pharming heeft de omzet in Q2 zien aantrekken, terwijl de halfjaarwinst daalde als gevolg van hogere kosten. Er was ook een dalende kaspositie.



Fagron mist met zijn Q2's de omzet- en winstverwachting en verlaagt de bandbreedte voor de outlook dit jaar iets:



Wat is er nog meer? Ik geef u de hele koershistorie van Robinhood maar. Wat valt er verder nog over te zeggen? Het kan, het mag, het gebeurt.



Reuters heeft er nog een filmpje van gemaakt:

Robinhood shares soared 81% before paring gains, helped by a surge of interest from retail traders despite its underwhelming markets debut last week. Read more https://t.co/IYYq5kWNtV pic.twitter.com/6KoeeC19Bj — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2021

De opening, zoek de reuring. Die zit nog het meest bij crypto.



Wij willen taperen roepen diverse Fed-bobo's en vandaar dat de VS-rente misschien wat oploopt, ik speculeer maar. De rentes dus:

Veel plezier en succes vandaag.