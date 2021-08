Slotcall: Eén uitschieter op een groen Damrak

Coen, mijn oude maat had altijd een rijmpje over jou, die Coen was schoenmaker, maar wat ik wil opmerken is dit imcd stijgt fabelachtig en jij spreekt over een gifgroene koers, dat lijkt me niet te kunnen; gifgroen is in de volksmond negatief!!

Wat shelletje betreft; het is natuurlijk heel logisch, dat zij weg willen uit Nigeria, ze hebben daar op alle manieren met corruptie en terrorisme te maken gehad, waardoor giga vervuiling is ontstaan, hoge amtenaren uit Nigeria waren hier de stille moter achter, shell mag met giga kosten de troep opruimen, hoe eerder ze daar weg zijn, hoe beter, de aandacht van shell focust zich steeds meer op het veel schonere gas, dat ging vandaag als een speer omhoog!!