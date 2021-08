Slotcall: Eén uitschieter op een groen Damrak

Wederom een hogere slotkoers voor de AEX (+0,8%). Hoewel de chippers – inclusief zwaargewicht ASML (+2,9%) – flink hun best hebben gedaan de koers van de hoofdindex te stuwen, konden zij niet tippen aan de gigantische koersklim van IMCD (+10,5%).

De distributeur van chemicaliën presenteerde vandaag zijn uitmuntende kwartaalcijfers, waarna het beloond werd met een gifgroene koers. IMCD blonk vooral uit in de winstgevendheid. IEX-analist Niels Koerts meldt in zijn analyse van IMCD dat het bedrijf vooral erg sterk is in overnames. Deze kan IMCD vrij vlot mee laten draaien in de winstgevendheid.

Vandaag kwam er ook een aantal belangrijke economische cijfers binnen die we natuurlijk even langsgaan. Te beginnen met de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector. Deze index is in juli tot een recordstand gestegen.

Waar de index in juni nog op 60,1 stond, is deze in juli geklommen tot 64,1. Een beter dan verwacht cijfer. Met een getal boven de vijftig wijst de inkoopmanagersindex nu al veertien maanden op rij op groei. Een getal ruim boven de zestig is een heel goed signaal. Met andere woorden: het gaat goed.

Dan het Amerikaanse ADP banenrapport, die is want minder rooskleurig. Die viel vies veel lager uit dan op voorhand gedacht. Waar gerekend werd op 695.000 extra banen, waren dat er deze maand slechts 330.000. Dit cijfer heeft overigens niet al te veel invloed op te markt, gezien het feit dat het ADP banenrapport niet alles werksegmenten – zoals bijvoorbeeld overheidsbanen – meetelt.

Het cijfer van de Nonfarm Payrolls – dat vrijdag verschijnt – doet dat wel. Daar wordt vooralsnog een banencijfer van 880.000 verwacht.

Post uit België voor Ahold Delhaize

Wat vandaag ook de aandacht trok was Ahold Delhaize (-0,6%). De Belgische belastingdienst zou volgens De Tijd een flinke blauwe envelop bij de winkelketen door de brievenbus willen duwen. Of Ahold Delhaize nog even €380 miljoen wil aftikken.

Als reden werden de Amerikaanse Delhaize-winkels genoemd die Ahold overnam zonder daarvoor belasting te betalen. De Belgische fiscus is het oneens met het externe waarderingsverslag Ahold gebruikte. De winkels zouden volgens de Belgen veel meer waard zijn.

Ahold is niet de enige Nederlandse multinational die vandaag de krantenkoppen haalde. De Telegraaf wist namelijk te melden dat Shell (-1%) een exit overweegt uit Nigeria. De bank Standard Chartered zou zijn ingehuurd om een koper te vinden voor zijn bezittingen op het vaste land.

Alibaba voelt de druk van China

“De Chinese overheid heeft het sentiment rond Chinese techaandelen volledig in de tang en dus ook dat rond Alibaba (-0,6%)”, schrijft Paul Weeteling, specialist in techaandelen. “Het is een mix van deels terechte nieuwe mededingingsregels en overmatige controle vanuit de overheid die druk legt op de koersen.”

Anderzijds is Alibaba wel hard bezig de bedrijfsactiviteiten en afzetmarkten breder te spreiden - goed voor het risicoprofiel - en wordt er volop geïnvesteerd in groei. Het aantal mobiele gebruikers stijgt nog steeds, en de marktomstandigheden zijn goed. Wel waarschuwt Paul Weeteling voor de onvoorspelbaarheid van de koers, zoals te lezen is in zijn analyse hieronder.

Degelijke halfjaarcijfers JDE Peet's

“Koffieproducent JDE Peet's (+2,4%) heeft duidelijk beter gepresteerd dan gevreesd”, begint IEX-analist Martin Crum zijn analyse van JDE Peet’s. Zo steeg de omzet in H1 op jaarbasis met €10 miljoen naar €3,25 miljard. “Gecorrigeerd voor desinvesteringen en valutabewegingen was er sprake van een plus van 4,2% (autonoom). Dat is gewoon een prima prestatie”, oordeelt Crum.

Dankzij fors lagere rentelasten kwam de onderliggende winst afgelopen halfjaar uit op €446 miljoen, ten opzichte van €393 miljoen over 1H20. De winst per aandeel steeg met €0,10 naar €0,89.

Wel zijn er nog genoeg uitdagingen voor het komende halfjaar. “ook JDE Peet's kampt met oplopende grondstofkosten, een tegenvallende koffieoogst in Brazilië en onzekerheid rond het verdere verloop van de coronacrisis”, licht Crum toe in zijn analyse die u hieronder kunt vinden.

Brede markt

De AEX (+0,8%) presteerde vergelijkbaar met Duitsland (+0,8%) en beter dan Frankrijk (+0,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt met 1,9%. De index noteert nu 18,4 punten.

Wall Street schommelt: S&P 500 (-0,4%), Dow Jones (-0,8%) en de Nasdaq (+0,1%).

De euro daalt met 0,2% en noteert 1,184 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) blijft liggen en zilver (-0,4%) daalt.

Olie: WTI (-3%) en Brent (-2,4%) dalen.

Bitcoin (+3,6%) koerst in de plus.

Rentes

En weer gaat de Nederlandse tienjaarsrente (zoals in wel meer Europese landen) met een basispuntje naar beneden en komt daarmee uit op -0,37%.

Het Damrak:

JPMorgan verhoogde de koersdoelen de vastgoedbedrijven Wereldhave (+0,3%), Unibail (+3,3%) en WDP (+2,3%). Alleen voor die laatste heeft de zakenbank een koopadvies uitstaan. De andere twee moeten het doen met een verkoopadvies.

(+0,3%), (+3,3%) en (+2,3%). Alleen voor die laatste heeft de zakenbank een koopadvies uitstaan. De andere twee moeten het doen met een verkoopadvies. Wolters Kluwer (+0,6%) heeft zijn outlook stevig verhoogd. Lees er in deze analyse het fijne over.

(+0,6%) heeft zijn outlook stevig verhoogd. Lees er in deze analyse het fijne over. "Roestvrijstaalfabrikant Aperam (+0,9%) wist opnieuw ruimschoots de consensus te verslaan. Het afgelopen, tweede kwartaal was zelfs het beste kwartaal ooit voor het concern, gedreven door een sterke vraag Brazilië en marktherstel in Europa", schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van Aperam.

(+0,9%) wist opnieuw ruimschoots de consensus te verslaan. Het afgelopen, tweede kwartaal was zelfs het beste kwartaal ooit voor het concern, gedreven door een sterke vraag Brazilië en marktherstel in Europa", schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van Aperam. Uit een door Fagron (-0,7%) zelf samengestelde consensus blijkt dat de omzet van het bedrijf licht daalde deze eerste jaarhelft.

(-0,7%) zelf samengestelde consensus blijkt dat de omzet van het bedrijf licht daalde deze eerste jaarhelft. IEX heeft het koersdoel voor CM.com (+3,3%) verhoogd met behoud van een Strong Buy-advies.

