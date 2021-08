IEX verhoogt koersdoel CM.com stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het koersdoel voor CM.com fors opgetrokken van €40 naar €55. "CM.com heeft een tweede kwartaal achter de rug waar zelfs de meest optimistische analist niet van durfde te dromen", schrijft analist Niels Koerts in een analyse. Het fintechbedrijf heeft op basis hiervan de omzetverwachting voor 2021 naar boven bijgesteld, maar volgens Koerts is de prognose nog steeds vrij conservatief. Hij ziet in de halfjaarcijfers aanleiding om de taxaties stevig naar boven bij te stellen en daarmee ook het koersdoel. Ondanks dat de koers sinds de vorige kooptip van de IEX Beleggersdesk van twee weken geleden met bijna 40% is opgelopen, handhaaft Koerts het Strong Buy-advies. Lees de volledige analyse op IEX.nl.

