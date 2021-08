Slotcall: Prosus afgeschoten op lichtgroen Damrak

Hoewel de AEX (+0,3%) lager opende, is het de Nederlandse hoofdindex toch gelukt nipt in het groen te sluiten. Als leek de koers van Prosus (-6,9%) daar nog even een stokje voor te willen steken.

Prosus is weer onderuit gemaaid. Tencent, waar Prosus een flink belang in heeft, maakte namelijk een tuimeling op de beurs. Reden is de angst bij beleggers dat China het nu gemunt heeft op de game-industrie. Het staatspersbureau Xinhua noemde online entertainment ‘spirituele opium’ en ‘elektronische drugs’.

Voorbeurs bleek dat BP (+5,6%) in Q2 van dit jaar een flinke winst van maar liefst $3,1 miljard geboekt heeft, waar het vorig jaar nog een miljardenverlies moest verkroppen. Wel is de winst minder dan het kwartaal ervoor. De Shell-concurrent kondigde tevens een dividendverhoging van 4% over het tweede kwartaal aan. Dat maakt het dividend per aandeel 5,46 cent.

De beursdeuren in the States zijn open en Robinhood (+15,8%), dat toch wel een matige beursgang kende, maakt opeens flinke sprongen. Dit is goed te zien in de grafiek die marketwatcher Arend Jan Kamp deelde.

#Robinhood schiet vandaag voor het eerst in de roos en spuit in één keer boven de introductiekoers van vorig week €38 uit. U moet zelf maar even ballonnetjes over dit plaatje laten vliegen pic.twitter.com/DbmmCDeOYg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 3, 2021

CM.com draaide een 'exceptioneel' kwartaal

“CM.com (-1,3%) heeft een tweede kwartaal achter de rug waar zelfs de meest optimistische analist niet van durfde te dromen. De omzet groeide afgelopen kwartaal met maar liefst 119% tot €62,2 miljoen”, schrijft IEX-analist Niels Koerts in zijn analyse van CM.com.

Dit “exceptionele kwartaal”, zoals Q2 omschreven werd in het persbericht van CM.com, toont aan waarom Koerts een tijd geleden al voorspelde dat de koers zou kunnen gaan klimmen. Sindsdien is een aandeel CM.com ruim 40% in waarde gestegen. Is het na die koersrally nog wel de moeite waard om in te stappen? Lees het in de analyse hieronder.

https://t.co/g5xQzPplPW: Zit er na de recente koersrally nog meer in het vat? #CM.COM https://t.co/AsrBAOaoyI — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 3, 2021

X-Fab

Na lang wachten is X-Fab (+0,4%) eindelijk met “overtuigende cijfers en een sterke outlook” gekomen, zoals aandelenanalist Paul Weeteling het omschrijft. “We zijn blij dat de upside in de resultaten, die we al veel eerder bij dit bedrijf zagen, nu eindelijk gerealiseerd wordt. Het is jammer dat hier zo een ontzettend ruige koersrit aan vooraf is gegaan, die ook niet goed is voor de waardering”, schrijft Weeteling. Hij is voorzichtig met zijn koersdoel en advies, zoals te lezen valt in de analyse hieronder.

Brede markt

De AEX (+0,3%) presteerde beter dan Duitsland (+0,1%), maar moet het afleggen tegen Frankrijk (+0,7%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt met 1%. De index noteert nu 19,3 punten.

Wall Street koerst in de plus: S&P 500 (+0,4%), Dow Jones (+0,5%) en de Nasdaq (+0,1%).

De euro daalt met 0,1% en noteert 1,186 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) daalt en zilver (+0,3%) stijgt.

Olie: WTI (-1%) en Brent (-0,8%) dalen.

Bitcoin (-2,9%) koerst in de min.

Rentes

In Nederland daalt de tienjaarsrente met één basispunt tot -0,36%.

Het Damrak:

DSM (+0,9%) presenteerde vandaag zijn kwartaalcijfers. “De halfjaarcijfers van DSM vallen mee, maar dit komt vooral dankzij een uitzonderlijk herstel bij de Materials-divisie. De grootste divisie, Nutrition, liet een licht teleurstellende ontwikkeling zien”, schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van DSM.

(+0,9%) presenteerde vandaag zijn kwartaalcijfers. “De halfjaarcijfers van DSM vallen mee, maar dit komt vooral dankzij een uitzonderlijk herstel bij de Materials-divisie. De grootste divisie, Nutrition, liet een licht teleurstellende ontwikkeling zien”, schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn analyse van DSM. Koersdoelverhogingen voor ArcelorMittal (+1,6%) van zowel Morgan Stanley als Goldman Sachs. Beide gaan gepaard met een koopadvies.

(+1,6%) van zowel Morgan Stanley als Goldman Sachs. Beide gaan gepaard met een koopadvies. Heineken (-0,8%) kreeg niet twee, maar zelfs vier koersdoelverhogingen om zijn oren. Maar waar twee banken de bierbrouwer nog koopwaardig vinden, laten de andere twee het slechts bij een houdadvies.

(-0,8%) kreeg niet twee, maar zelfs vier koersdoelverhogingen om zijn oren. Maar waar twee banken de bierbrouwer nog koopwaardig vinden, laten de andere twee het slechts bij een houdadvies. SBM Offshore (+1,5%) heeft een intentieverklaring getekend met het Braziliaanse Petrobras. Het gaat om een lease- en operatecontract van 22,5 jaar voor de FPSO Alexandre de Gusmão. Dit is het tweede grote project dat SBM Offshore dit jaar kreeg toegekend van staatsoliemaatschappij Petrobras.

(+1,5%) heeft een intentieverklaring getekend met het Braziliaanse Petrobras. Het gaat om een lease- en operatecontract van 22,5 jaar voor de FPSO Alexandre de Gusmão. Dit is het tweede grote project dat SBM Offshore dit jaar kreeg toegekend van staatsoliemaatschappij Petrobras. Vandaag meldde Fugro (-1,5%) dat het een vierjarig contract binnengesleept heeft voor het beheer van de wegen in de Canadese provicie Manitoba.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €38 van €35,90 en kopen - Morgan Stanley

ArcelorMittal: naar €43 van €40 en kopen - Goldman Sachs

DSM: naar €175 van €165 en houden - Bank Degroof

Air France-KLM: naar €4,60 van €4,35 en houden - UBS

Aperam: naar €70 van €60 en kopen - ABN Amro

Heineken: naar €123 van €120 en kopen - Credit Suisse

Heineken: naar €125 van €120 en kopen - Jefferies & Co.

Heineken: naar €104 van €91,50 en houden - Berenberg Bank

Heineken: naar €92 van €77 en houden - Cfra

Agenda

4 aug Consensus