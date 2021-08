Wisselende koersen voorbeurs met hier en daar nodige ups & downs

De AEX-indicatie is een fractie lager na een min op Wall Street, een bescheiden dalend Azië en de meest commodities doen ook lager, net als crypto (ethereum -4,5%). De dollar is vlak, net als de rentes..

Het dure DSM doet het weer: verwachtingen verslaan en outlook verhogen. Korter kan ik het niet opzeggen, hier verslag.





Gisteravond leverde NXP Semiconductors een goede rapportage af, op alle fronten verbetering of double digit groei. De koers bewoog alleen vlak. Hier duiding.



Even tussendoor, van onze vier chippers is NXP de minste dit jaar. Minst goede is ook goed.



Er is meer nieuws, oef. Het was een paar dagen rustig, maar China neemt nu in geval specifiek Tencent op de korrel. Net -5,4%, nu weer meer, het gaat er heftig aan toe dus, de omzet is hoog en donkere wolken ook weer voor Prosus?

Tencent shares plummet as Chinese crackdown fears persist https://t.co/ucTtECnQJA — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2021

De grafiek van Tencent oogt slecht, maar technisch is er nog geen lagere bodem. Net aan dan:



De opening is zoals gezegd nogal nikserig.



De rentes weten het ook nog niet:



De VS rente nog, die al verder wegzakt:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een contract tussen SBM Offshore en Petrobras:

07:50 Société Générale boekt sterke resultaten

07:48 SBM tekent intentieverklaring met Petrobras

07:35 Koers Tencent onderuit

07:21 Meevallende kwartaalcijfers DSM

06:56 Europese beurzen openen lager

06:50 Bijna 199 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

02 aug Yellen neemt maatregelen na verlopen opschorting schuldenplafond VS

02 aug NXP rekent op robuuste groei

02 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

02 aug Wall Street verspeelt winst

02 aug Olieprijs daalt flink

02 aug Wall Street koerst licht hoger

02 aug Europese beurzen sluiten hoger

02 aug AEX scherpt record licht aan

Analistenadvies:

Heineken: naar €123 van €120 (outperform) - Société Générale

Heineken: naar €96 van €92 (hold) - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 DSM - Halfjaarcijfers



07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Société Générale - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Nikola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers tweede kwartaal (VS)



06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)

En dan nog even dit

Rood:

WATCH: The Dow and S&P 500 gave up early gains and turned negative for the session amid concerns over economic growth and the ongoing health crisis https://t.co/Wny5NMbQVA pic.twitter.com/joxfKZBn7t — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2021

De Amerikaanse economie is alweer over haar hoogtepunt heen?

WATCH: U.S. manufacturing activity grew in July but growth slowed for a second straight month as people shift their spending to services from goods https://t.co/ktYn0EHHiy pic.twitter.com/OCErEkddvW — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2021

Hé:

Crypto sector sees outflows for 4th week in a row, CoinShares data shows https://t.co/UvTBsUjCYy pic.twitter.com/0pR8fRZ7KB — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2021

Hm:

In case you missed it: Wall St analysts are bullish as they have been in nearly 2 decades. Bullish tone comes as S&P 500 and Nasdaq Composite near or at record levels. https://t.co/yHJvemY6cB pic.twitter.com/a8XLNE5wLv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 2, 2021

Wordt wel eens tijd?

EXCLUSIVE: SEC Chair Gary Gensler says he wants more oversight over Bitcoin and other cryptocurrencies to protect investors



Read The Big Take ?? https://t.co/JfZndHpWlc (via @BW) — Bloomberg (@business) August 3, 2021

