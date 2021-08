S&P 500 tekent 2000% aan over laatste dertig jaar

2000%?!

Vinger opsteken wie van ons al die tijd braaf iedere maand... Het zijn er vast niet veel. Bull- en bearmarkets wisselden elkaar in die dertig jaar af, u kreeg ook nog drie krachs om uw oren en crises in soorten en maten. En dan 2000%: zonder stock picken, zonder timing en gewoon de markt volgen.

Wie anders dan Eddy Elfenbein weet altijd dit soort kostelijke beursfeitjes.

The S&P 500's total return is +2,000% over the last 30 years. pic.twitter.com/A3toIradT5 — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) August 2, 2021

Vandaag is er ook weer eentje, u moet eens alle verkoop-calls van alles goeroes in die dertig jaar in die grafiek proppen die bubbel en krach riepen. De stijgingskracht van aandelen is misschien wel de meest onderschatte kracht op aarde. Zo lang bedrijven maar innoveren, concurreren en meer winst maken.